五月天演唱會延期 送驚喜聖誕禮慰歌迷

五月天推出全新單曲。（圖：相信音樂提供）

五月天原定25日起在桃園展開演唱會，無奈因紐籍機師違規，導致一例本土感染，其所屬相信音樂顧及疫情 ，宣布25、26、27日三場演出延至明年1月8、9、10日，同步開放觀眾退票，粗估損失約5000萬台幣（約176萬美元 ），粉絲態度多數無奈但願意支持，另有人抨擊退票效期倉促，很不友善。

相信音樂24日凌晨公布會有防疫 退票方案，至下午3時半宣布相關措施，延期的三場觀眾不必換票，可直接憑原票券依座位入場，同樣護理人員邀請場次也一併順延；至於12月31日、明年1月1、2日3場演出照舊。

演唱會雖然延期，不過，歌迷等了965天，五月天終於釋出新單曲「因為你 所以我」，由阿信包辦詞曲創作，被粉絲狂讚是最棒的聖誕禮物，有網友表示：「聖誕場沒了我好難過，剛才在機捷上哭好久，一到家就看到新歌提早上線，謝謝即時救援安慰。」

主唱阿信稍早在Instagram分享幕後的內心話，提到：「你好嗎？好好好想要寫一首歌，紀錄當下此刻的我們與世界。是這樣的這一年，是對我們來說，都很漫長的一年。有些人辛苦一點，有些人幸運一點，但我們終於一起走到這裡。不知道前面還有什麼？但我希望你知道，你的旁邊是我，而我的身邊是你。因為你一定要好好的，所以我也才能好好的。」