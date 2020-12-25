林青霞果然仙女！曬仙鶴駐足豪宅

林青霞在微博曬出自己豪宅後院的照片。(取材自微博)

66歲的不老女神林青霞日前在微博 上曬出三張在自己的豪宅後院拍攝的照片，並配文寫道，「今天下午在我家後院拍的，仙鶴天天飛來又飛去，自在又瀟灑。」網友看了照片後，震驚地說，林青霞的豪宅在什麼地方，竟然還能引來仙鶴。

綜合媒體報導，林青霞配了三張圖，分別是豪宅的後院、正在飛翔的仙鶴，還有站在欄杆上的仙鶴，讓許多網友看了嘖嘖稱奇，驚呼「我一輩子也買不起這樣的房子」，還有人說，「居然會有仙鶴！！姐姐果然是仙女」。

多年前就有媒體報導過林青霞一家居住的奢華「皇宮」，在飛鵝山半山腰上，當年總值6億港元，據說前兩年已經升值到11億港元，是富商邢李㷧送給太太林青霞的禮物。

報導說，「皇宮」的外牆以咖啡 色為主調，外形獨特，看起來就像三層巨形階梯，內裡其實是三層樓高的奢華大宅，總面積5000平方米。

豪宅的頂層有網球場，下層是游泳 池，中層天台設有種植區，除了有花草樹木之外，還有專人負責種植有機蔬菜。

林青霞40歲才嫁給邢李㷧，又分別在42歲和46歲高齡，誕下大女邢愛林和小女邢言愛，據悉，林青霞生第二胎時難產，過程一度艱險。

近年屢傳林青霞婚變消息，林青霞去年公開否認過一次，今年生日，她發文罕見提及丈夫邢李㷧，低調秀恩愛，再度破除婚變傳言。