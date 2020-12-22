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黃子佼幹了這件事？ 孟耿如也問有沒有做！

記者林怡秀／綜合報導
黃子佼(右)幫助小安在沒有熱水器的家添柴燒洗澡水。（圖：台灣世界展望會提供）
黃子佼(右)幫助小安在沒有熱水器的家添柴燒洗澡水。（圖：台灣世界展望會提供）

黃子佼近來活動滿檔，曝光率大增，他卻透露近來圈內瘋傳他去整型，讓他丈二金剛摸不著頭緒，「那天太太也跟我說，我朋友一直在問我你有沒有去整容，我說我沒有，妳是我太太，妳怎麼會不知道？」隔兩天他去看「艾拉秀」，遇到Selina，沒想到Selina也神秘兮兮地問他「你是不是去整容？最近的照片都比較好看」他只好再度澄清「真的沒有」，也讓他好氣又好笑。

黃子佼說，可能在公益影片裡看起來特別帥，大家才會有這種誤會，「要帥要美，沒有別的，就是多做公益，愛就是天然的玻尿酸，我那天拍影片其實很狼狽，因為風真的太大了，可是拍起來就帥。」

黃子佼笑說不用做醫美，只要捐紅包就做得到，「我真的一針都沒有打，有醫院真的想贊助我，我說不用，我日常就有在用保養品。」

這次他受邀為世界展望會擔任一日志工，黃子佼覺得既開心又滿足，「我老實說，我以前有段時間想做志工，也未必有人想找我，我想做也沒得做，所以對我來說，能接的我就盡量。」也感嘆自己從中得到很多體悟，「做這行業做到一個程度之後，應該去想的不是得到什麼，而是想能付出什麼。」表示很榮幸能有這機會體驗到不同的生活。

此外，黃子佼坦言受疫情影響，明年1月將會是「史上最閒」的一個月，他說「尾牙取消了，以前過年前會一直忙到小年夜，明年1月反而變有空了」，他會陪愛妻孟耿如逛逛傳統市場，「耿如認為夫妻走在市場的畫面很溫馨，突然對我提出邀請，也好啊，以前沒有認真辦過年貨」。

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