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侯孝賢獲洛杉磯影評人協會成就獎 華人第一位

記者蘇詠智／綜合報導
侯孝賢成為首位獲洛杉磯影評人協會頒發事業成就獎致敬的華人名導。（本報資料照片）
侯孝賢成為首位獲洛杉磯影評人協會頒發事業成就獎致敬的華人名導。（本報資料照片）

雖然明年奧斯卡金像獎頒獎典禮因為新冠肺炎疫情影響，將延到4月下旬才舉辦，美國4大影評人協會的紐約、洛杉磯近日都開出今年的得獎名單。在代表美國西岸、好萊塢口味的洛杉磯影評人協會年度名單中，台灣導演侯孝賢獲得事業成就獎，與演歌雙棲黑人資深紅星哈利貝勒方提（Harry Belafonte）一起受到肯定。

洛杉磯影評人協會從45年前開始宣布各項電影獎得主以來，每年都會選出事業成就獎得主、向他們在電影界的輝煌成績致敬，過去亞洲曾獲此獎的包括黑澤明與宮崎駿，侯孝賢是第一位華人。

相較於在美國拍攝過好幾部片的李安，或是中國幾位作品風格更易被西方社會接受的名導，侯孝賢在歐洲與日本受到的肯定始終多過在美國，使得他這次獲獎格外令人驚喜。洛城地區有許多亞裔移民，過往洛杉磯影評人協會就曾經將影后頒給南韓女星金惠子或是今年的最佳女配角尹汝貞等，受到侯孝賢影響的賈樟柯作品「三峽好人」亦曾獲獎，去年更將最佳影片與導演獎頒給「寄生上流」和奉俊昊，堪稱美國4大影評人協會中最關注亞洲影人表現者，由他們首先向侯孝賢致敬，再恰當也不過。

侯孝賢在美獲得如此重量級影評人大獎宣布後，也有外國觀眾疾呼希望讓他在美國因此更受到注意，並且哀嘆想盡各種辦法，都沒有高畫質的「悲情城市」能欣賞，簡直不敢相信目前在各種平台或是形式的產品，都找不到畫質夠出色的「悲情城市」，簡直不可思議。

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