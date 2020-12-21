首度策展獻給亡夫張毅 楊惠姍邊做邊哭

張毅創辦琉璃工房。（圖：琉璃工房提供）

琉璃工房創辦人、金馬獎最佳導演張毅 今年11月1日病逝，享壽69歲。妻子楊惠姍日前出席張毅紀念特展「至善前行──永遠地創造有益人心的作品」，她穿著一身張毅生前所穿過的服裝出席，上台致詞時，滿是思念，一開口便忍不住淚說：「這是我第一次做策展人，竟然是做張毅的展覽，真的是百感交集，邊做邊哭……」

楊惠姍提到自從決定要策展就心力交瘁，很惶恐不知道該如何是好，她說：「不瞞各位，這段時間，我每天在家會滿屋子鬼吼鬼叫地叫著張毅，對著他的照片問：『我要怎麼辦？我要怎麼寫？我要怎麼說啊？』。」她淚訴：「每天晚上我都跪在佛堂前為張毅誦經，誦完經迴向給他時，我就不忘提醒他：『你要幫我哦！』」

她為了懷念丈夫，在家戴著他最喜歡的毛線帽，因為聽說這樣可以得到他的智慧；在寫東西和想事情時，她穿著他的衣服，感受著他的溫暖依靠。

她止不住淚水，回想起張毅在病房的狀況，「打針打到沒有一根血管可以打，後來是打在手指頭上，他每次打針，我都要用熱毛巾幫他敷到血管被看到，到後來要打腳不能打，因為腳太腫，可是他仍然很想活著」。這些日子以來，她曾在頭七和二七時，感覺到張毅來找她，也在夢裡與他相遇過，她說：「很多時候我們都會覺得他在。」日前開幕嘉賓還有台北市長柯文哲、歌手黃小琥到場，為張毅對文化產業的貢獻致上敬意。