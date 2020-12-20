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Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

才笑收紅內褲 韋禮安合唱魏如萱爆哭

記者王郁惠／綜合報導
魏如萱（左）送韋禮安紅色內褲預祝金曲封歌王。（記者余承翰／攝影）
魏如萱（左）送韋禮安紅色內褲預祝金曲封歌王。（記者余承翰／攝影）

台灣歌手韋禮安接連兩天在台北流行音樂中心舉辦「而立之後」演唱會，兩場門票開賣立即秒殺，共吸引6000粉絲朝聖，票房收入約1620萬台幣（約57.4萬美元），他一開場帶來「Sound Of My Life」、「See You On Monday」和「轟炸」後，興奮宣告：「哈囉！大家好，我是韋禮安，我回來了！」

時隔五年再開唱，韋禮安怕粉絲忘記他喝水就要討尖叫的習慣，台上與粉絲複習，不忘抱怨去簡單生活節看到很多藝人一樣喝水就要討尖叫，「可惡，大家都偷學我的招」；而立之年遭逢合約糾紛等人生重大轉折，他自覺現在變得很世故，「有些改變是時間就是不斷的把你往前推，有點像是把肉塞進絞肉器，心裡想說我不要變成絞肉，但不好意思你就是要，就變成現在這樣」。

首場嘉賓邀來好麻吉、金曲歌后魏如萱，兩人美聲合唱「慢慢等」。這次魏如萱送上紅色四角內褲，祝他明年金曲封歌王，不忘再虧上次合作懷孕未滿三個月不能說，「不要亂韋禮安合唱，你看徐佳瑩也是（『歌手』節目合唱）」，韋禮安直呼：「當了媽媽真的很可怕，都口無遮攔，我以後也不敢找徐佳瑩合作，因為她也剛生小孩。」而後兩人再合唱「彼個所在」，韋禮安唱到一半突然感性爆哭，抱在魏如萱肩膀啜泣，魏如萱也心疼拍拍他的肩膀：「好，不要哭，不要哭。」

韋禮安時隔5年於北流舉辦首場「而立之後」演唱會。（記者余承翰／攝影）
韋禮安時隔5年於北流舉辦首場「而立之後」演唱會。（記者余承翰／攝影）

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