才笑收紅內褲 韋禮安合唱魏如萱爆哭

魏如萱(左)送韋禮安紅色內褲預祝金曲封歌王。(記者余承翰/攝影)

台灣 歌手韋禮安接連兩天在台北流行音樂中心舉辦「而立之後」演唱會,兩場門票開賣立即秒殺,共吸引6000粉絲朝聖,票房收入約1620萬台幣(約57.4萬美元 ),他一開場帶來「Sound Of My Life」、「See You On Monday」和「轟炸」後,興奮宣告:「哈囉!大家好,我是韋禮安,我回來了!」

時隔五年再開唱,韋禮安怕粉絲忘記他喝水就要討尖叫的習慣,台上與粉絲複習,不忘抱怨去簡單生活節看到很多藝人一樣喝水就要討尖叫,「可惡,大家都偷學我的招」;而立之年遭逢合約糾紛等人生重大轉折,他自覺現在變得很世故,「有些改變是時間就是不斷的把你往前推,有點像是把肉塞進絞肉器,心裡想說我不要變成絞肉,但不好意思你就是要,就變成現在這樣」。

首場嘉賓邀來好麻吉、金曲歌后魏如萱,兩人美聲合唱「慢慢等」。這次魏如萱送上紅色四角內褲,祝他明年金曲封歌王,不忘再虧上次合作懷孕未滿三個月不能說,「不要亂韋禮安合唱,你看徐佳瑩也是(『歌手』節目合唱)」,韋禮安直呼:「當了媽媽真的很可怕,都口無遮攔,我以後也不敢找徐佳瑩合作,因為她也剛生小孩。」而後兩人再合唱「彼個所在」,韋禮安唱到一半突然感性爆哭,抱在魏如萱肩膀啜泣,魏如萱也心疼拍拍他的肩膀:「好,不要哭,不要哭。」