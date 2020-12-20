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提前慶生2女神獻吻 賀軍翔：整我嗎？

記者陳慧貞／綜合報導
邵雨薇（左起）、賀軍翔、周曉涵出席「天巡者」台中粉絲見面會。（圖：三立提供）
邵雨薇（左起）、賀軍翔、周曉涵出席「天巡者」台中粉絲見面會。（圖：三立提供）

台灣藝人賀軍翔28日將過37歲生日，日前他為新戲「天巡者」宣傳出席粉絲見面會，得知「最帥鬼王」生日將至，劇組偷偷提前幫他慶生，端出壽桃祝賀，女神邵雨薇、周曉涵更在眾人面前一起獻上香吻，讓身為人夫、人父的賀軍翔難消艷福，尷尬笑說：「這是在整我嗎？」

繼台北首場見面會後，賀軍翔、邵雨薇、周曉涵、陳璽安、張洛偍、程雅晨等人，特地到台中出席見面會，現場吸引數百位粉絲熱情參與，尖叫聲不斷，演員們台上玩遊戲，為重現劇中「結界」概念，眾人緊貼身體不敢出界，賀軍翔為贏得比賽，竟雙手公主抱起邵雨薇、還背著周曉涵，苦笑自己是「老背少」，更稱之前因打籃球運動過度，導致足底筋膜發炎，至今已傷了兩周還沒好，大嘆「這樣一拚命，說不定又要發作了！」表示目前會先讓身體休息一下，持續針灸復健。

提到即將到來的生日，賀軍翔現在有女萬事足，表示不需要特別慶生，簡單和家人、好友們相聚吹蠟燭、切蛋糕就心滿意足，不過也好奇3歲多的大女兒會給自己什麼樣的驚喜。見面會到台中辦，周曉涵逢甲大學畢業，和台中淵源頗深，賀軍翔以前也住逢甲大學附近，父親是台中人，而他的表妹、堂弟也特地到現場支持，被問戲收視若破3，他拖其他演員下水，「現在脫上半身已經不流行了，如果收視破3，就脫下半身，但是陳璽安和張洛拒脫。」

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