A-Lin為演唱會鏟肉10公斤 還曬出巧克力膚色

A-Lin近來瘦身有成，還曬出巧克力膚色。（取材自Instagram）

A-Lin日前化身「機長」啟航「Passenger 旅•課」世界巡演至第二站高雄，是她闊別兩年再度「返鄉」開唱，除了打造華麗劇院舞台，還有打造6套全新戰袍，為此她近來嚴格瘦身剷肉，更不忘緊抓南部溫暖陽光，在泳池畔狂曬辣肉，秀出一身黑到發金的巧克力膚色。

演唱會主題以「Passenger 旅•課」貫穿四大章節，其中最大驚喜便是劇院舞台由3000片LED及透明屏營造炫目特效，搭配「機長」A-Lin的天籟歌聲，宛如劇院式的視聽震撼讓現場歌迷充滿驚喜。而這次舞台的機關也頗具「心機」，包括圓輪升降台、燦星光環小舞台及魔法飛行羽毛等，令人目不暇給。

這回南下高雄開唱，A-Lin的造型全數翻新，還首次為演唱會擔任造型總監，包括「炫螢女伶」、「鑽石歌姬」、「豔紅豹后」及「勁綠套裝」等六套華服與全身配件皆出自她的巧思。

狂鏟10公斤肉的A-Lin，自嘲全身上下都「好緊」，她坦言為了美美穿下這些戰袍，特別花了三個月時間進行健體塑身計畫，還請了健身 教練訂做健身菜單，重訓、瑜珈、飛輪全不放過，此外，她也嚴格執行飲食控管，戒糖、戒澱粉、更不碰酒，體重果然在3個月回到標準的55公斤。