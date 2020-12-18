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性侵新聞留陰影 徐若瑄不敢獨自搭計程車

娛樂新聞組╱綜合報導
徐若瑄過去因看到計程車司機性侵新聞，導致她20年來不敢獨自坐計程車。（記者潘俊宏／攝影）
徐若瑄過去因看到計程車司機性侵新聞，導致她20年來不敢獨自坐計程車。（記者潘俊宏／攝影）

台灣藝人徐若瑄擔任「芯光天使」，日前參加兒少權心會「全芯創傷復原中心」活動，呼籲大眾關心兒少性侵倖存者的復原之路；她受訪時提到，大人也有性侵的陰影，過去因看到計程車司機性侵新聞，導致她20年來不敢自己坐計程車，上次回新加坡隔離得一人搭車，就讓她極度恐慌，貼心的老公為了讓她安心，開車尾隨，讓徐若瑄透過後視鏡，也可以看到老公。

除了自己，徐若瑄提到她的化妝師，10多年前午夜下班獨自騎摩托車回家，停在一個巷子，竟被一名男子拿著刀上前勒住脖子，手還在女方胸部摸來摸去，甚至拉到巷子準備性侵，好在當天周五晚上，有人正好去夜店晚歸，她看到2名男子，用盡全力甩開歹徒的手，衝去找他們求救，雖然對方沒得逞，但這個陰影伴隨她至今，這位化妝師現在只要一人在一個空間看到男子走過來，都會非常緊張。

身為藝人的徐若瑄，工作時都被工作人員包圍，所以不擔心自己，反倒擔心工作人員，她要求大家回家一定要報備，更要大家交出家裡、親人的電話，「不是要打電話到家裡去查勤，而是萬一回家找不到人，到家前出事怎麼辦，我希望一輩子都用不上！」

另外，徐若瑄監製的「孤味」票房已達台幣1.7億（約604萬美元），坦言近期收到很多劇本，請她當監製，但她表示，「這塊（領域）想先休息一下」，喊話演員這部分，還沒過癮，她說：「現在想好好單純做演員」。

性侵 台灣 新加坡

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