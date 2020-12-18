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蔡依林拍MV戲胞全開 挺孕肚談人魚戀

記者許晉榮╱綜合報導
蔡依林在新歌MV中首度裝假肚扮孕婦。（圖：凌時差提供）
蔡依林在新歌MV中首度裝假肚扮孕婦。（圖：凌時差提供）

Jolin蔡依林的新歌「甜秘密」MV，驚喜上線後，不到一天已衝上YouTube發燒影片第一名，因開頭找來類似說書人的百萬YouTuber「老高與小茉」獻聲，讓網友誤以為「廣告」差點跳出，而尾聲時Jolin更挺著大孕肚現身，並誕下人魚寶寶，似刻意為未來劇情埋伏筆。

「甜秘密」MV由德國紅點設計大獎得主廖人帥執導，奇幻特效的畫面宛如電影情節，劇情也遊走6大風格場景，Jolin一人貫穿其中，從吊鋼絲、沙地狂奔、赤足狂舞、淋雨濕身等，前後拍攝長達三天，挑戰個人體力極限。她稱這次幾乎戲胞全開，還首次挑戰裝上假肚子、扮演孕婦，事後坦言：「大肚子是我沒有嘗試過的造型，還滿新鮮的，有感覺背和腰要挺著它（肚子）滿痠的，所有的孕婦都辛苦了！」

不過對Jolin來說，最難的還是要在綠幕前表達各種複雜情緒，「我覺得演員就是瘋子，需要很多自我內心的想像，這真的很有趣！」

劇情一開始由「老高與小茉」獻聲，不少粉絲一度以為看到了廣告，接著透過兩人的引導，一窺漁村小鎮不為人知的美人魚秘密，Jolin也在MV中，飾演小時候海邊游泳遇到沙魚攻擊，後來幸運被鯨豚解救，鯨魚因而喪命，從此與鯨豚結下神奇的緣分。

只是在一次漁村舉辦獵殺鯨豚的豐收盛典時，Jolin突然早退，卻意外被朋友發現不為人知的秘密，原來她竟大談人魚戀，藏不住的秘密也為她引來殺機，更讓她與心愛的鯨豚天人永隔，時隔多月，Jolin竟挺著孕肚現身漁人酒吧，還誕下人魚寶寶。由於劇情大翻轉，畫面質感猶如電影，也讓粉絲激動高喊：「以後是不是要上架到Netflix了」、「不愧是國際蔡」、「只有蔡依林可以超越蔡依林」。

蔡依林 電影 YouTube

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