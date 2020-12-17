台電影「陽光普照」再獲讚 資深影評：值得奧斯卡青睞

台灣電影「陽光普照」獲權威影評網站Indiewire資深影評人特別介紹。（取材自豆瓣電影）

台灣 導演鍾孟宏執導的電影 「陽光普照」先前才獲美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）影評人選為2020年十大電影第一名，近日再獲權威影評網站Indiewire資深影評人特別介紹，力讚這部佳作值得奧斯卡 青睞。

中央社報導，Indiewire資深影評人艾立克（David Ehrlich）以「埋沒在Netflix中，台灣犯罪片鉅作『陽光普照』值得奧斯卡青睞」為標題，撰文介紹這部電影。

影音來源：甲上娛樂YouTube

艾立克撰文推薦，55歲的鍾孟宏以格調高雅但令人意外嚴肅的方式，講述罪與罰的故事，電影一開頭，飾演流氓的劉冠廷砍下仇家的手掌掉進火鍋裡，最後卻以溫暖的恩典時刻作結。鍾孟宏彷彿帶領觀眾，進行一趟道德探索，符合喜劇、暴力、通俗等元素，以細火慢燉的手法描寫一般人的日常生活。

艾立克更以楊德昌的電影「一一」與「陽光普照」相對照，認為兩片都巧妙地將高深的道理藏在日常瑣事中，讓歡樂與悲傷變得幾乎難捨難分，逝去的每一秒鐘都含有相同寶貴的時間。

2000年楊德昌以「一一」獲得坎城影展最佳導演獎，為台灣首位獲此殊榮者，更被BBC評選為「21世紀最偉大的100部電影」。

艾立克表示，德布魯列出的10大電影名單讓「陽光普照」獲得一波新的關注，但無法因此保證這部影片在角逐奧斯卡最佳國際影片獎時，會有不同結果，因為Netflix上也有其他3部參賽影片。不過，也許能透過演算法讓「陽光普照」在今年頒獎季其他時間甚至過後，能比較吸引目光。

因為儘管片中許光漢飾演的大兒子陳建豪曾說過：「這個世界，最公平的是太陽，24小時從不間斷，明亮溫暖，陽光普照。」但艾立克指出，在現實世界中，太陽並不是公平地照耀萬物。