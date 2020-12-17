我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼近1700萬大關 加州逾171萬

全球億萬富豪今年財富增1.9兆美元 中國占4成

明道「吻髮、聞脖」女員工挨批 工作室回應了

娛樂新聞組／綜合報導

台灣男星明道過去曾是男團「183 club」的一員，在演出偶像劇「王子變青蛙」暴紅後，將演藝事業轉往中國大陸。近日，有網友爆料稱明道加盟了張庭林瑞陽夫婦的微商公司，並透露明道在站台時與女員工的互動方式竟然是吻頭髮、聞脖子和幫塗護手霜等，親密舉動令網友直斥「猥瑣」。

明道最近登上中國綜藝節目「追光吧哥哥」，節目舞台首秀大跳「Mr.Q」，還加入了最近正夯的「螃蟹舞」，隨著節目熱度攀升，網友翻出明道過往站台活動時的畫面，指當時明道對同場女性做出吻頭髮、聞脖子等行為過於親密，甚至還傳出明道與嘉賓貼面親吻，讓人直呼「童年濾鏡破碎」。

據爆料所寫，現場不是只抽幾個人，而是女員工排隊依序接受這樣的對待。明道今年6月才宣布隱婚生子的消息，不顧已婚當爸的身分和女員工有如此親密的行為，這令網友們難以接受。

從圖片中可以看到，明道確實是握住女員工的手並在進行塗抹，兩人的表情都非常開心。而另一張在台上的照片就更讓人感到不適，明道一身白色西裝帥氣筆挺，對面前一位同樣身穿白色露肩小禮裙的女生做出了聞脖子的行為，兩人之間的距離近到幾乎要貼在一起，女方笑容滿面嬌羞不已。

網友看了紛紛痛斥，「這什麼行為啊，有點迷惑」、「好好一個人幹嘛整的這麼猥瑣」，還有人大呼「我的童年毀了」，而「明道與女員工互動方式」更登上微博熱搜。

對此，明道工作室發聲明，表示活動上的行為都是配合活動流程，與嘉賓都屬正常互動，絕無網傳親吻及其他過度親密的行為。聲明中也稱明道相當重視女性，且曾多次公開表示對女性的尊重與敬佩，請停止傳播歪曲事實的言論，也希望大眾不信謠言、不要傳播謠言。

明道與女員工吻頭髮、聞脖子互動，令網友直斥「猥瑣」。（取材自微博）
明道與女員工吻頭髮、聞脖子互動，令網友直斥「猥瑣」。（取材自微博）

中國 台灣 微博

上一則

林煒離婚後談中年之戀 甜曝「女友很小女人」

下一則

「愛上女主播」蔡琳爆2度離婚 與高梓淇6年情破局

延伸閱讀

遭路人飆罵 張鈞甯嚇壞速逃 工作室曝「真相」

遭路人飆罵 張鈞甯嚇壞速逃 工作室曝「真相」
居家避疫戶外用餐喊停 橙縣餐飲業闢團購拚外賣

居家避疫戶外用餐喊停 橙縣餐飲業闢團購拚外賣
「筷子兄弟」分道揚鑣？工作室已註銷 2人身價天差地別

「筷子兄弟」分道揚鑣？工作室已註銷 2人身價天差地別
有孕了嗎？謝娜取消直播 再度引起猜測

有孕了嗎？謝娜取消直播 再度引起猜測

熱門新聞

謝霆鋒在個人社交平台更新了動態，疑似回應網傳王菲結婚事件。（取材自微博）

王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎

2020-12-10 02:26
Rain和金泰希住宅遭非法侵入。(取材自Instagram)

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

2020-12-15 23:39
熊黛林與郭可頌在2016年結婚。圖／摘自IG

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

2020-12-13 15:57
謝霆鋒、王菲遭爆已低調分手。(本報資料照片、取材自微博)

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

2020-12-15 21:17
楊冪穿低胸禮服展現傲人身材。（取材自微博）

楊冪走紅毯北半球溢出 網友直呼「好大」

2020-12-13 02:26
吳宣儀傳出珠片刺繡禮服太性感，讓直播無預警被切了。（取材自微博）

女星禮服太性感 害盛典直播被切斷？

2020-12-11 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
麥康諾致電共和黨參院同僚 懇求不要推翻選舉結果

麥康諾致電共和黨參院同僚 懇求不要推翻選舉結果