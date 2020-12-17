明道「吻髮、聞脖」女員工挨批 工作室回應了

台灣 男星明道過去曾是男團「183 club」的一員，在演出偶像劇「王子變青蛙」暴紅後，將演藝事業轉往中國 大陸。近日，有網友爆料稱明道加盟了張庭林瑞陽夫婦的微商公司，並透露明道在站台時與女員工的互動方式竟然是吻頭髮、聞脖子和幫塗護手霜等，親密舉動令網友直斥「猥瑣」。

明道最近登上中國綜藝節目「追光吧哥哥」，節目舞台首秀大跳「Mr.Q」，還加入了最近正夯的「螃蟹舞」，隨著節目熱度攀升，網友翻出明道過往站台活動時的畫面，指當時明道對同場女性做出吻頭髮、聞脖子等行為過於親密，甚至還傳出明道與嘉賓貼面親吻，讓人直呼「童年濾鏡破碎」。

據爆料所寫，現場不是只抽幾個人，而是女員工排隊依序接受這樣的對待。明道今年6月才宣布隱婚生子的消息，不顧已婚當爸的身分和女員工有如此親密的行為，這令網友們難以接受。

從圖片中可以看到，明道確實是握住女員工的手並在進行塗抹，兩人的表情都非常開心。而另一張在台上的照片就更讓人感到不適，明道一身白色西裝帥氣筆挺，對面前一位同樣身穿白色露肩小禮裙的女生做出了聞脖子的行為，兩人之間的距離近到幾乎要貼在一起，女方笑容滿面嬌羞不已。

網友看了紛紛痛斥，「這什麼行為啊，有點迷惑」、「好好一個人幹嘛整的這麼猥瑣」，還有人大呼「我的童年毀了」，而「明道與女員工互動方式」更登上微博 熱搜。

對此，明道工作室發聲明，表示活動上的行為都是配合活動流程，與嘉賓都屬正常互動，絕無網傳親吻及其他過度親密的行為。聲明中也稱明道相當重視女性，且曾多次公開表示對女性的尊重與敬佩，請停止傳播歪曲事實的言論，也希望大眾不信謠言、不要傳播謠言。