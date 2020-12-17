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瑤瑤「通靈」續緣再搭蔡凡熙 大談奇幻姐弟戀

記者陳建嘉／綜合報導
瑤瑤、蔡凡熙出席電影「再說一次我願意」開鏡儀式。（記者曾吉松／攝影）
瑤瑤、蔡凡熙出席電影「再說一次我願意」開鏡儀式。（記者曾吉松／攝影）

郭書瑤(瑤瑤)、蔡凡熙繼由「通靈少女」之後再度合作，攜手主演奇幻愛情電影「再說一次我願意」，大談姐弟戀。日前他們為新片進行開鏡儀式，兩人透露拍完「通靈」後仍有聯絡，每年固定舉辦聖誕餐會，瑤瑤還虧對方，「他都送很爛的，有次是奇異果抱枕，還有運動滾輪！」

蔡凡熙透露這次為電影有特殊鏡頭，「有跳，厲害的人才會跳！」是一個體力很好的男生，甚至還有正臉朝下的摔倒鏡頭。兩人被問電影尺度，工作人員透露會有「未來結晶」，蔡凡熙補充：「會有體力消耗的動作。」拍攝場景上山下海，有濕身戲，「天氣冷，想到就頭痛」。

瑤瑤透露說蔡凡熙是少數拍完戲後，還會繼續聯絡的朋友，「我什麼事，他都知道」，蔡凡熙也說兩人私下是很熟的好友，很了解對方，「親密的部分也比較好拿捏，相處起來都很自然」，如果未來有交女友，也會帶去「通靈」劇組好友的餐會，至於蔡凡熙近期是否有交女友？瑤瑤立刻笑答：「我怎麼可能知道，他的事情，我通常都要從他媽媽那邊聽到。」

兩人回想從初識至今的改變，蔡凡熙表示自己心境上成熟許多、經驗也豐富很多。郭書瑤則稱讚他變「大膽」，當初眼中靦腆內向的小男孩，現在有種「沒在怕」的感覺。

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