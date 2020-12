網友告白喊「老婆」 林青霞神回：你是男是女

林青霞獲網友告白「老婆」,她妙回「你是男人還是女人?」(取材自微博)

金馬影后林青霞日前重新開通微博 ,吸引許多粉絲關注,她也經常分享生活動態、與網友互動。林青霞日前在微博發文後,有名網友留言告白「老婆」,林青霞回覆:「你是男人還是女人?」逗樂一票粉絲。

鏡週刊報導,林青霞分享三張照片,其中包括自己的堆滿書堆的化妝台。有網友貼心提醒:「老婆!充實知識的同時要保護視力哦!」林青霞留言反問:「你是男人還是女人?」短短八字獲逾兩萬讚。

有網友留言:「都給我喊老公」「男人女人重要嗎!擋不住姐的風華絕代」。

現年66歲的林青霞過去演出多部經典,能在瓊瑤電視劇中飾演水靈婉約的女主角,亦能在「笑傲江湖之東方不敗」「刀馬旦」等扮男裝一展俊美英氣。日前她微博分享自己過去在「金玉良緣紅樓夢」中飾演「賈寶玉」的照片,讓中國 女星金莎留言告白「想嫁」,林青霞認真回應她:「我不是女同志,你不能嫁給我」。

據報導,林青霞睽違6年重開微博,最近愈玩愈起勁,時常與網友互動相當親民。有網友請林青霞推薦好書,她推薦印度 靈性哲學家克里希那穆提(Jiddu Krishnamurti)的「人生中不可不想的事」( Think on These Things )。亦有網友對未來焦慮,希望能像林青霞一樣沉澱自己,活出自己的精彩。林青霞則鼓勵他:「重複想著你希望的事,勇敢的去嘗試,終有一天你會美夢成真的」。