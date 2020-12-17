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網友告白喊「老婆」 林青霞神回：你是男是女

娛樂新聞組／綜合報導
林青霞獲網友告白「老婆」，她妙回「你是男人還是女人？」（取材自微博）
林青霞獲網友告白「老婆」，她妙回「你是男人還是女人？」（取材自微博）

金馬影后林青霞日前重新開通微博，吸引許多粉絲關注，她也經常分享生活動態、與網友互動。林青霞日前在微博發文後，有名網友留言告白「老婆」，林青霞回覆：「你是男人還是女人？」逗樂一票粉絲。

鏡週刊報導，林青霞分享三張照片，其中包括自己的堆滿書堆的化妝台。有網友貼心提醒：「老婆！充實知識的同時要保護視力哦！」林青霞留言反問：「你是男人還是女人？」短短八字獲逾兩萬讚。

有網友留言：「都給我喊老公」「男人女人重要嗎！擋不住姐的風華絕代」。

現年66歲的林青霞過去演出多部經典，能在瓊瑤電視劇中飾演水靈婉約的女主角，亦能在「笑傲江湖之東方不敗」「刀馬旦」等扮男裝一展俊美英氣。日前她微博分享自己過去在「金玉良緣紅樓夢」中飾演「賈寶玉」的照片，讓中國女星金莎留言告白「想嫁」，林青霞認真回應她：「我不是女同志，你不能嫁給我」。

據報導，林青霞睽違6年重開微博，最近愈玩愈起勁，時常與網友互動相當親民。有網友請林青霞推薦好書，她推薦印度靈性哲學家克里希那穆提（Jiddu Krishnamurti）的「人生中不可不想的事」（ Think on These Things ）。亦有網友對未來焦慮，希望能像林青霞一樣沉澱自己，活出自己的精彩。林青霞則鼓勵他：「重複想著你希望的事，勇敢的去嘗試，終有一天你會美夢成真的」。

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