孫安佐不理酸民 開庭前夕與爸媽同框行善

狄鶯（左起）孫鵬和孫安佐一家人做公益，難得同框。（記者蘇健忠／攝影）

台灣 藝人孫鵬、狄鶯與兒子孫安佐日前同框出席慈善短片發布會，為弱勢團體發聲。由於孫安佐返台後又因「未經許可製造槍枝未遂罪」被起訴，16日再度開庭，孫鵬與狄鶯想到自身經歷則忍不住淚崩現場。

孫鵬分享拍攝公益短片時，突然一度哽咽，；孫鵬被問到心境時表示：「其實是感觸，回頭一看兩年多，有些東西真的不適合跟大家講，每個家庭遇到的難題跟生活都不一樣，你必須面對、不能逃避，面對就需要有支持。」他哽咽說出內心煎熬：「我知道很辛苦還有路要走。」

孫鵬提到從美國 回台至今，工作對他們家來說已不是第一要務，「我們必須面對還沒有結束的事，必須每天倒掉一些壓力，因為不知道明天會有什麼新的壓力；比較辛苦的是『未知數』。很多事情回頭一看就過了，但是很多事情是不會忘掉的。」

狄鶯提到母親病危時淚崩，她呼籲大家在忙碌之餘，也別忘了抽空多陪陪家人。

孫安佐是首度與父母同台拍影片，他不改有話直說的本性說，今天出來做公益，可以想像有80%的人會酸他打悲情牌，但他的心得是，那些在網路上講幹話的人，沒有一個敢當他的面講的，「我幹麼要在意一些沒膽的人？」