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黃子佼豪宅送妻有條件 等她買了這個再說

記者林怡秀／綜合報導
黃子佼擔任「紅白」總主持人。（記者侯永全／攝影）
黃子佼擔任「紅白」總主持人。（記者侯永全／攝影）

台灣藝人黃子佼、納豆等人接下台視「2021超級巨星紅白藝能大賞」主持棒，「紅白」將於明年1月23日在台北小巨蛋登場，黃子佼笑說，每次主持「紅白」，都要動用自己的人脈來敲通告，問他今年將邀來哪些巨星？他僅透露壓軸是男歌手，另外還有一位從未登上「紅白」的女歌手，他盡心盡力，但沒想過要調漲主持費，認為能和大家一起努力就很開心。

黃子佼也分享最近發現的新鮮事，原來是從不做家事的老婆孟耿如，最近居然用吸塵器吸地，讓他受寵若驚：「從我們交往到現在七年，這真的是第一次，我覺得她應該是有做什麼虧心事吧！」

他還意外自曝1.2億台幣（約422萬美元）的豪宅至今仍登記在他名下，房貸也是由他負擔，「她自己另外有房子啦，她也要繳自己的房貸，等她買了拖把，我就立刻把房子過戶給她。」

而納豆和女友依依的婚事進度也備受關注，納豆曾放話，買房要登記依依名下，他透露最近確實有在看房，希望能在南港區置產，想等搞定房事再來求婚，卻被黃子佼吐槽：「你以為你還會遇到更好的嗎？坦白講，依依會，但你不會。」要納豆先登記再買房，免得萬一女友跑了就虧大了。

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