補辦夢幻花園婚禮 許孟哲甜娶趙孟姿

許孟哲與趙孟姿打造夢幻花園婚禮。（記者林俊良／攝影）

台灣 昔日男團5566成員之一的許孟哲與名模趙孟姿近日補辦婚宴，他們去年12月登記結婚，女兒已經5個月大，但夫妻倆在婚禮上還是難掩緊張。他們不只婚禮遲來了一年，婚紗照也耗時一年才拍完，許孟哲甚至形容拍到「兩個人半條命都快沒了」。

許孟哲解釋，因為他和趙孟姿都熱愛戶外運動，希望同時收錄潛水和滑雪 的照片，所以正好跨越四季才完成。他們在年初疫情 尚未爆發時到日本拍滑雪照，當時氣溫零下10幾度，連攝影團隊都形容他們「用生命在拍婚紗」。負責婚紗的賈永婕親自陪同，趙孟姿難忘賈永婕在冰天雪地中將外套脫給她穿，甚至跪在地上幫忙穿鞋，讓她相當感動。

許孟哲和趙孟姿的婚禮在戶外花園舉行，他們對婚禮形式有共識，最激烈的爭吵僅因為同時要兼顧工作、育兒感到時間不夠用。現在礙於疫情，他們沒辦法出國度蜜月，全副心思都放在女兒身上。許孟哲已經是專業奶爸，看到女兒自動切換成娃娃音，在家會拉著女兒跳舞，還會哼兒歌，向女兒裝可愛說：「洗屁屁專家來囉！」

趙孟姿也認證許孟哲是神隊友，身為名模的她產後迅速恢復苗條身材，完美駕馭合身白紗，許孟哲也稱讚她挑的婚紗既符合個性又襯托身材。趙孟姿除了懷孕時控制飲食外，產後也靠運動幫助緊實，大方承認對現在的身材很滿意。