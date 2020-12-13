不倫戀後首度大型公開演出 陳綺貞：不會失去愛的能力

陳綺貞重返簡單生活節舞台，壓軸開唱。（記者余承翰／攝影）

2020簡單生活節首日於台北華山文創園區登場，微風舞台由台灣 歌手陳綺貞壓軸獻唱，這也是她繼去年年底被周刊爆出與已婚男子親吻的不倫戀後，首度大型公開演出，台下擠滿粉絲力挺兼加油。

陳綺貞一連帶來包括「旅行的意義」、「太陽」等經典歌曲，時隔多年再度登上簡單生活節舞台，粉絲台下大喊「愛妳」，她面無表情，以一首一首歌曲回報。

而後她與粉絲打招呼，感性表示：「當我受傷的時候，會回到自己的城市，人在脆弱的時候，會回去熟悉的地方，接下來這首歌，讓我學會如何在恐懼的時候不會失去愛的能力。」便帶來「Pussy」，粉絲不斷吶喊「愛妳」、「妳就是旅行的意義」，陳綺貞調皮回「你說的，後面聽得到嗎？」粉絲又高分貝示愛，她眼眶也微微泛淚。

當在調弦的時候，粉絲鼓譟示愛，她邊調弦邊撩粉：「我沒有調好不要停，不然你們剛剛說『我愛你』，我不知道是不是真的」；陳綺貞也溫暖鼓勵：「今年大家辛苦了，很開心能在年末跟大家一起以音樂度過。我們都不需活在別人的定義裡，今年Simple Life Original一起回到最初的起點。」並加碼安可「小步舞曲」，預祝大家新年快樂。