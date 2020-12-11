全家流浪被罵瘋 宥勝：老婆的點子

宥勝帶著一家四口流浪七個月，被網友轟「瘋了」。(記者潘俊宏／攝影)

宥勝一家四口以露營車為家，自今年4月開始環島全台走透透，全家「流浪」至今長達七個月，期間他飽受網友批評，挨轟「瘋了」、「自私」。

事隔數月，他接受訪問終於說出真相，表示其實當初就是老婆「蕾媽」的想法，而流浪了數月，2020年來到尾聲，宥勝也坦言：「是該定下來的時候了」。

為了主演的HBO Asia原創影集「戒指流浪記」宣傳，宥勝特地暫停露營車行程，目前落腳在台中，說起劇中精算師角色，他坦言一接到劇本就很傻眼，覺得男主角性格無聊到爆，「這傢伙太扯了，誰會跟他在一起啊？如果是我，我也會叫女生快跟這種人分手！」

劇中男主角凡事計畫，宥勝只要排行程就煩躁，因此一家人睡露營車走到哪住到哪，製作人葉天倫說他「瘋了」，經紀人說「一輩子都不會理解你在幹嘛」，網友也批：「要是我老公像宥勝這樣，一定把他掐死！」認為拖著幼兒旅行「太自私」。

宥勝說夫妻沒有吵架，其實「流浪」的真相其實是蕾媽，不想結束行程的也是她，「流浪3、4個月時，我就想結束行程了，但老婆似乎還沒得到滿足，又持續幾個月，我想工作了，是我壓著她，該定下來了。」