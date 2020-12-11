我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

拜登、賀錦麗 獲選時代雜誌年度風雲人物

全家流浪被罵瘋 宥勝：老婆的點子

記者陳慧貞╱綜合報導
宥勝帶著一家四口流浪七個月，被網友轟「瘋了」。(記者潘俊宏／攝影)
宥勝帶著一家四口流浪七個月，被網友轟「瘋了」。(記者潘俊宏／攝影)

宥勝一家四口以露營車為家，自今年4月開始環島全台走透透，全家「流浪」至今長達七個月，期間他飽受網友批評，挨轟「瘋了」、「自私」。

事隔數月，他接受訪問終於說出真相，表示其實當初就是老婆「蕾媽」的想法，而流浪了數月，2020年來到尾聲，宥勝也坦言：「是該定下來的時候了」。

為了主演的HBO Asia原創影集「戒指流浪記」宣傳，宥勝特地暫停露營車行程，目前落腳在台中，說起劇中精算師角色，他坦言一接到劇本就很傻眼，覺得男主角性格無聊到爆，「這傢伙太扯了，誰會跟他在一起啊？如果是我，我也會叫女生快跟這種人分手！」

劇中男主角凡事計畫，宥勝只要排行程就煩躁，因此一家人睡露營車走到哪住到哪，製作人葉天倫說他「瘋了」，經紀人說「一輩子都不會理解你在幹嘛」，網友也批：「要是我老公像宥勝這樣，一定把他掐死！」認為拖著幼兒旅行「太自私」。

宥勝說夫妻沒有吵架，其實「流浪」的真相其實是蕾媽，不想結束行程的也是她，「流浪3、4個月時，我就想結束行程了，但老婆似乎還沒得到滿足，又持續幾個月，我想工作了，是我壓著她，該定下來了。」

上一則

艾倫狄珍妮絲染疫 全因訪問近期才確診的他？

下一則

全智賢新劇4400萬版權費入袋 代言好感度不敵IU

延伸閱讀

漫威最新大片宣布 蟻人、黑豹、驚奇隊長都將回歸

漫威最新大片宣布 蟻人、黑豹、驚奇隊長都將回歸
蔡瑞雪「沒安全感」難熬遠距 不想再戀圈內人

蔡瑞雪「沒安全感」難熬遠距 不想再戀圈內人
「天能」名導諾蘭痛罵華納 轟HBO Max最爛串流

「天能」名導諾蘭痛罵華納 轟HBO Max最爛串流
蘋果發表549元AirPods Max HBO Max本季新增400萬訂戶

蘋果發表549元AirPods Max HBO Max本季新增400萬訂戶

熱門新聞

成龍(左)參加一場小型商演，惹來議論。（取材自微博）

成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿

2020-12-03 02:26
劉德華戴老花眼鏡的照片被瘋傳。（取材自微博）

不再凍齡？ 59歲劉德華赫見滄桑老態 網友心痛

2020-12-06 02:28
女星謝玲玲。（本報資料照片）

「婉君表妹」謝玲玲染新冠 遭爆「病情急轉嚴重」

2020-12-03 20:45
文章可能因為之前的出軌風波，被列為「劣跡藝人」名單。（取材自豆瓣電影）

文章難甩劣跡藝人 央視大戲「裝台」戲分被刪光

2020-12-03 02:30
謝霆鋒在個人社交平台更新了動態，疑似回應網傳王菲結婚事件。（取材自微博）

王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎

2020-12-10 02:26
李安上個月擔任金馬獎頒獎人。（記者季相儒／攝影）

「臥虎藏龍」20年 李安憶竹林戲：最貴演員吊半空「我冷汗直流」

2020-12-09 21:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠