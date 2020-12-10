Hebe遭華研轟「不誠信」 公司怒反擊：不當指控

Ella（左起）、Hebe、Selina雖然分飛，但感情依舊緊密。（取材自臉書）

Hebe（田馥甄）9月連辦4場「一一巡迴演唱會」，今周刊報導前東家華研質疑她侵權，寄出存證信函，並曝光彼此合約內容，表示田馥甄在合約終止後，未得華研同意不能再演唱曾為華研灌錄的歌曲；Hebe經紀公司「樂來樂好」回應：「一直以來我們所有公開的演出都有照正常程序取得合法授權。」並稱不再回應華研的不當指控。

華研指出Hebe在演唱會共唱了16首歌曲，占了歌單的6成，版權屬於華研，按合約載明演唱需要得到華研的錄音版權授權，此條例則視藝人合約而定，並非所有藝人適用，打算求償多少金額？華研表示侵權的善後事宜，會和藝人及主辦方協商解決方案。以此看來雙方如同撕破臉，接下來Hebe的新北耶誕城、跨年演出恐受影響，連帶讓S.H.E的合體之日更是遙遙無期。

不過，Hebe的經紀公司「樂來樂好」堅定表示有取得合法授權，回應：「先想澄清，我們是錯愕，不是措手不及。」提到Hebe之後的演出一切如常，不受影響，「馥甄的心情很平靜，謝謝各界關心。」

昨Ella（陳嘉樺）出席弘道寒冬助老公益活動，透露日前與Hebe、Selina爬山聊到此事，Ella說：「她（指Hebe）很平靜，言談之中有感受到她的無奈，我的確有點捨不得。」並否認周刊所言，表示「艾拉秀」曲目至演出前仍在調整，坦若要唱均按法規行事。然而「S.H.E」分飛之後，與華研協商已經2年，Ella坦言沒有進度，「（合體）走一步算一步，如果有那個機會我不會去設定什麼，順其自然。」

華研貌似不滿Hebe與其公司沒動作，再度發聲強調若要在演唱會唱舊歌，應先徵求華研同意，撂下狠話：「華研不是跟田馥甄女士處理詞曲授權，而是她違背合約的不誠信行為。華研希望演唱會主辦方何樂音樂公司、樂來樂好公司及藝人出面協商，而不是透過媒體自曝其短。」對此，「樂來樂好」公司回應：「有關華研提及合約內容和不當指控，我們就交由律師處理，不再回應。」