遭路人飆罵 張鈞甯嚇壞速逃 工作室曝「真相」

張鈞甯私心想保留隱私，不喜歡被公眾聚焦。（圖：ELLE提供）

近日，網上瘋傳一段張鈞甯工作團隊在酒店內與一名男路人大打出手的影片，只見場面十分混亂，張鈞甯在男子叫罵聲中，由工作人員保護，倉皇搭著電扶梯離開現場，而她花容失色的模樣全被拍了下來。

綜合媒體報導，張鈞甯當天在酒店附近區域拍攝平面寫真，據指工作人員為了讓她的動線順暢，所以阻擋酒店其他客人的行動，導致畫面中的男子不滿。

不過，張鈞甯工作室反控男子尾隨、偷拍、對工作人員破口大罵，還丟東西，導致拍攝中斷。工作人員好言相勸，但對方氣勢依舊逼人。而1分多鐘的影片也錄到工作人員要求男子刪掉偷拍內容，但男子堅稱自己沒有偷拍。

對此，有網友酸張鈞甯「皇帝出巡的感覺」、「憑什麼有特權」，但也有網友支持張鈞甯，表示「支持以法律維權，嚴懲偷拍行為」、「代拍為了錢，命都不要了」。

張鈞甯工作室事後發文澄清，稱該男子其實是黃牛，張鈞甯在拍攝宣傳寫真時服裝、造型涉及保密內容，卻被黃牛拍下視頻，因此工作人員要求其刪除。

另外，張鈞甯最近為作品剪去長髮，她覺得很貼合自己直接俐落的個性，接受雜誌專訪時表示：「沒有太多敏感細膩的心思，我只是個長得很像女孩子的男孩子。」不過對於感情，她仍坦言自己私心想保留隱私 ，不喜歡被公眾聚焦，才能義無反顧地投入。

被問到感情，張鈞甯繼續表示：「我希望我可以遇到一個有幽默感的對象，然後我們可以有說不完的話。」也希望未來另一半「可以擁有寬容的氣度去面對生活中的不如意，也沒有什麼好過不去的。」