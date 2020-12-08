張震為戲剃光頭 3個月暴瘦12公斤

張震為新戲狂瘦12公斤。（圖：威視提供）

台灣 藝人張震、張鈞甯所主演的犯罪懸疑鉅作「緝魂」，近日發布前導預告及海報，首度曝光全體演員名單，集結張震、張鈞甯、孫安可、李銘順、林暉閔等堅強卡司連袂出演。曾在電影「詭絲」中交手過的張震與張鈞甯，這次睽違14年後再度合作，兩人升格飾演一對感情深厚的夫妻，張鈞甯更大讚張震不論上戲與否，他都會全程待在片場觀看其他演員的表演，是位極認真的專業演員。

張震私下相當喜歡看懸疑片與推理小說，透露自己一收到「緝魂」的劇本，沒考慮多久就決定演出，而他為了詮釋片中罹患癌症 的檢察官角色，在開拍前三個月內激瘦了12公斤，張震笑稱是他高中後再也沒見過的體重！靠著一周三次、每次兩小時的大量激烈運動，以及地獄式般的節食忌口以消耗肌肉方式瘦身的張震，開拍後體重仍持續下降，盡全力呈現出癌症病患消瘦的病程。而張震也為戲剃了個全光頭的造型，虛弱身形再搭配上蒼白無血色、全身長紅斑的病容化妝，讓整體外型極具真實感，完全顛覆他平時的帥氣形象，也幫助他在拍攝時更能融入在角色狀態中。

張鈞甯則為「緝魂」剪了一頭俐落短髮，透露是自己向導演 程偉豪提出剪掉20公分長髮的請求，好貼近刑警俐落的角色設定，而程偉豪起初聽到時還不敢置信地直呼：「真的可以嗎？」後來竟然進一步要求：「希望剪越短越好！」不顧經紀人在一旁臉色發白。

此外，張鈞甯回憶起過去的交手經驗，當時還是戲劇新人的她在跟張震第一次對戲時，緊張到腦袋一片空白，沒想到這次在「緝魂」中，兩人竟「升格」飾演一對即將孕育新生命的夫妻，張震與張鈞甯也都相當投入在彼此深刻的情感對手戲裡，張鈞甯更力誇張震是一位極為認真的演員，不論有沒有他的鏡頭，他都會全程待在拍攝現場觀看其他演員的表演，敬業表現讓張鈞甯嘆為觀止！