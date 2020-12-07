助理IG私訊外流 羅志祥復出白忙？

羅志祥近日受訪宣告明年復出，卻又意外爆出助理IG私訊外流事件。（圖：環球提供）

羅志祥 被舊愛周揚青 毀滅性分手，導致形象跌落谷底，沉寂八個月登時尚雜誌受訪，道歉兼宣布明年復出，豈料前晚疑似他劉姓助理Instagram私人對話外流，提到有網美「每周跟主任做一次」，且他之前被爆在住處頂樓違建露天泳池，卻遭物業管理公司拒絕開門、無法配合北市建管處違建查報隊會勘，未來可能被連續開罰，反讓日前真情流露的專訪恐成做白工？

疑似也是小豬「Party Boys」一員的劉姓助理Instagram私人對話，近來在網路瘋傳，內容提及「每周跟主任做一次」，同時有兩位網美搶著去他家，最後只好取消等內容，甚至酸網美在主任出事後減少聯絡、近期又開始扒著主任，「有錢幹嘛不蹭，反正主任單身」、「有專訪要洗白」等。

劉姓助理澄清帳號被盜用，並稱自上月酒駕被依違反公共危險罪移送後，怕害到小豬與公司形象、已鎖帳號，也曬出報案單、委託律師發聲明，盼媒體更正視聽，勿轉傳或散布不實消息，反被酸民稱：「辛苦了，演戲很辛苦吧」、「以為去報案大家就會相信被盜」，完全不埋單。

巧的是，私人對話外流後，小豬的舊愛周揚青在Instagram限動PO出素人低成本模仿藝人穿搭短片，註解「簡直快笑暈過去」，被網友點名是隔空酸小豬。