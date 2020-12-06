李翊君演唱會 自曝險墜高台

李翊君開唱，老公檢場到場力挺。（記者余承翰／攝影）

闊別三年，台灣 藝人李翊君日前再登台北國際會議中心舉行「翊如既往演唱會」，別出心裁地穿著3D列印 的裙子，站在60公分高台與下方、背後的LED螢幕視覺合而為一，呈現柔美卻又絢爛的效果。未料她疑因過度緊張，唱畢透露險些墜下高台，幸而緊急抓住身後的桿子，想起來仍心有餘悸。

她一連獻唱「永遠永遠」、「雨蝶」等金曲，並提前半年苦練舞蹈，一舉克服同手同腳的問題，讓結婚26年的老公檢場都讚不絕口，直呼：「她跳得很好，出乎我的意料之外，應該是屬於硬底子功夫的人。」至於看了會不會再度心動？他開玩笑回：「還動啊？不動了！」

雖然笑稱對老婆不心動，但檢場提前到場擔任招待，一一帶著捧場的親友們坐下，全場跑不停相當辛苦，由此可見夫婦情誼堅定。至於開唱前有沒有暖心打氣？檢場表示老婆在演出這塊游刃有餘，無須擔心，自己看完總彩之後非常驚豔，「保證會讓大家驚喜！」

當晚李翊君兌現記者會承諾，邀請黃子佼擔任嘉賓，合唱收錄在上張專輯、黃子佼填詞的「提醒」，他特地把她的成名曲「風中的承諾」、「沙漠寂寞」等歌名入詞，無奈沒被選為主打歌。黃子佼還帶來上網標到的早期卡匣式錄音帶與卡匣播放音響，上方仍是李翊君的本名「李華苓」，讓她非常驚喜。

這次兩場演出完售，票房收入1800萬台幣（約63.7萬美元 ），包含動力火車、陳明真、潘若迪、陳莎莉都是座上賓，隱退的費玉清也託人送花籃祝福，據悉因為檢場和張菲私交甚篤，夫婦跟費玉清也算熟識，每次費玉清知道她開唱都會幫忙打氣，事前還發訊息祝福她演出成功，讓她很感動。