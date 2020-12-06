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羅志祥和解恩師 歐弟暗諷不領情

記者李姿瑩／綜合報導
恩師孫德榮(圖)與羅志祥和解。（取材自臉書）
恩師孫德榮(圖)與羅志祥和解。（取材自臉書）

台灣藝人羅志祥（小豬）以時尚雜誌訪問一口氣回答五大江湖傳言，希望外界撕掉不屬於他的標籤。此舉立刻引發不同聲浪，恩師孫德榮放下心結與他和解，但昔日隊友歐漢聲（歐弟）卻不領情，透過Instagram限時動態暗示人要「及時停損」。而小豬一連串的舉動，看得出他欲重返演藝圈，正用各種方式測試觀眾、網友反應。

孫德榮對於過去遭小豬指控性騷擾一事耿耿於懷，因為等不到小豬的解釋與道歉，他一度想出書爆料更多醜事。不過，小豬日前透過共同朋友牽線，與孫德榮用通訊軟體深談近一小時，解開20年來的所有心結。尤其當孫德榮質問小豬「你為什麼背叛我」，小豬反而想問他「你為什麼不要我」。最終雙方得到結論「我們的恩怨都有人從中作梗」，決定就此盡釋前嫌。

孫德榮呼籲外界放過小豬，但歐弟態度可就大不同。歐弟不願回應關於小豬澄清當年搶他女友的風波，透過Instagram限時動態轉發語錄，「媽媽說，如果你討厭菸味，那麼從一開始就找不抽菸的對象，而不是要求對方為你戒菸」，暗諷小豬。但小豬發聲捍衛名譽的舉動，已經成為他重新復出的契機，八大電視台立刻表示樂見小豬復出。

不過「娛百」死忠觀眾對此跳腳，因為現在節目中最紅的單元「凹嗚狼人殺」早就靠著邱鋒澤、偉晉等「五堅情」班底自成一格。觀眾紛紛上「娛百」YouTube頻道留言抵制小豬、愷樂回鍋，甚至揚言不願再付費訂閱。

小豬、愷樂執掌「娛百」的時代已經過去，兩人離開後對電視收視率衝擊不大，網路點閱率更沒有影響。反而「五堅情」人氣越來越旺，以年輕族群為主的鐵粉向心力極強。小豬正一步步預告復出，而周揚青已在對岸開始走演藝路，但三人行中的愷樂，則持續神隱，至今完全失聯。

歐漢聲和羅志祥早已兄弟陌路。（本報資料照片）
歐漢聲和羅志祥早已兄弟陌路。（本報資料照片）

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