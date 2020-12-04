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連晨翔新劇遭宮刑 血遍下體…蒼蠅蚊子聞香而來

記者杜沛學╱綜合報導
連晨翔分享拍攝「燕雲台」的經歷。（記者曾原信／攝影）
連晨翔分享拍攝「燕雲台」的經歷。（記者曾原信／攝影）

台灣新生代藝人連晨翔在大陸古裝劇「燕雲台」中詮釋皇子「耶律只沒」一角突破形象，不但上演脫衣床戲，還慘遭「宮刑」、瞎了一隻眼、被老婆背叛，堪稱全劇最慘角色，戲外也很辛苦，因氣候關係氣喘、流鼻血，一度以為自己患了絕症，騎馬戲也摔很慘，經常收工後全身瘀青，驚呼：「拍這部戲跑過很多次人生跑馬燈。」

劇中和許多大腕級演員合作，包括唐嫣、佘詩曼、經超等人，尤其經超飾演連晨翔的哥哥，兩人對戲頗多，一開始連晨翔有點害羞、緊張，結果在化妝間第一次遇到經超，對方就對他說：「你果然是演我弟弟！我上一部戲也是演太監。」因經超在「如懿傳」中飾演的「凌雲徹」也慘遭「淨身」，一句玩笑話也拉近彼此距離，讓連晨翔放鬆許多。

提到遭宮刑戲碼，連晨翔形容這安排簡直「比死還慘」，拍攝時他下體處被倒滿血漿，讓他體會到女生來月經的感覺，而血漿是由類似枇杷膏的東西製成，甜味吸引許多蒼蠅、蚊子，加上那場戲情緒激烈，眼睛也被弄瞎、全身是血，他說：「休息時間也不想講話，整個虛脫、情緒很差，有種被摧殘的感覺。」

除了血漿，讓連晨翔更痛苦的是眼傷的妝，他的右眼要被特製膠水黏起來，拍攝時一度覺得視力受影響，但又無法全部封死，他仍要自己控制表情、避免面部猙獰，顏面神經險失調；尤其他的皮膚會過敏，之前戴古裝頭套臉差點爛掉，這次要長時間拍攝讓他很擔心，自己先準備了很多卸妝用品，好在「燕」劇化妝師很專業，這次拍攝期間很少過敏。

連晨翔在「燕雲台」中被宮刑又瞎眼。（圖：最佳娛樂提供）
連晨翔在「燕雲台」中被宮刑又瞎眼。（圖：最佳娛樂提供）

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