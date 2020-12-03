阿妹迎接「烏托邦」唱跨年提早閉關

張惠妹為了台東跨年，已經開始閉關。（聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）自公布「BMW M 20/21 aMEI UTOPIA EAST」台東跨年演唱會後，便掀起住宿、交通搶購暴動，她宣布當日中午開放全區入場，另將在台東火車站、台東機場 及台東轉運站規畫接駁車提供民眾搭乘，相當貼心。

阿妹跨年夜將回到故鄉台東濱海公園開唱，這回阿妹將從晚間9點半飆唱起碼3個小時，並情商DJ及多位特邀歌手於下午3點起陸續登台表演，還安排了跨年煙火秀，最讓粉絲雀躍的是能在「烏托邦市集」購入演唱會官方周邊商品，也能一嘗阿妹與男友一起經營的Alight調酒，她在預告影片中感性獨白：「烏托邦的最東方，是旅程的終點，也是全新的起點，這是我等了很久的舞台，這一晚，一起迎接2021的美麗烏托邦。」

阿妹釋出演唱會預告片，被問到籌備進度，經紀人陳鎮川說：「下周就要練團，最近她壓力開始大，已經又在閉關了。」

這次她集結歷年來四大巡演精華，回歸台東的舞台上，牽引彼此，跨越2021，入場觀眾需要全程配戴口罩，當天台、港、星、馬、大陸共計12個平台會進行現場轉播，讓無法前往台東朝聖的粉絲們也能感受到天后的魅力。

據悉，此次演唱會製作費3000萬元(約100萬美元 )早就超支，阿妹的家人都會出席同歡，她的店A Light也會在現場設置攤位。