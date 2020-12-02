我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

桂綸鎂為「腿」練舞練到吐 辛苦不讓導演知道

記者陳建嘉／綜合報導
在電影「腿」中，桂綸鎂（右）與楊祐寧（左）因跳國標舞而結緣。（圖：甲上提供）
在電影「腿」中，桂綸鎂（右）與楊祐寧（左）因跳國標舞而結緣。（圖：甲上提供）

電影「腿」榮獲4項金馬獎提名，片中桂綸鎂與楊祐寧因為跳國標舞而結緣，兩人也因此為戲勤練國標舞。

楊祐寧表示當他結束上一份工作投入練習時，桂綸鎂已經練到接近老師等級的架式，他說：「她的態度和整個人的線條都非常修長展開，我有被嚇到。」而導演張耀升更透露：「有次舞蹈老師打電話來說小鎂練舞練到吐，我們趕緊過去探望，但她一直說沒事，她會做好充足的準備，所有的辛苦都不會讓你知道，她真的是非常努力的演員！」

「腿」集結桂綸鎂與楊祐寧首度攜手飆戲，戲中他們因為跳國標舞結緣而萌生愛情，為了呈現專業舞姿，戲外是多年好友的兩人也因練習華爾滋讓默契迅速增溫，但浪漫的華爾滋卻是國標舞中難度最高的，桂綸鎂坦言：「我對國標舞完全沒有任何基礎和概念，要在極短的時間內掌握它的美和架式，還要帶入情緒真的不是三兩三就能辦到，我花了很多時間在練習。」

楊祐寧則表示：「國標舞真的是非常難的運動，除了每天到舞蹈教室報到外，回家後還得看影片記舞步。」與桂綸鎂一起練習時必須讓兩人變成一個軸心旋轉，他說：「一開始非常不順，我往左邊走，小鎂可能往右走，我們跳一跳就會越分越開，我們兩個的默契也因練華爾滋很快變好。」桂綸鎂更表示：「我很謝謝舞蹈老師們，有他們的幫忙才能化腐朽為神奇。」

「腿」也於日前發布正式海報，桂綸鎂與楊祐寧甜蜜燦笑並肩而坐，海報上還有翩翩起舞的腳印插圖，但楊祐寧的「腿」卻有特殊標記，搭配文案「人生如果能倒帶，愛情會不會重來」似乎暗示著他們的愛情故事充滿波折。

「腿」榮獲4項金馬獎提名。（圖：甲上提供）
「腿」榮獲4項金馬獎提名。（圖：甲上提供）

導演 提名 電影

上一則

曾在宜蘭極樂趴 羅志祥在2.7億豪宅違建空中泳池

下一則

甄子丹窮到只剩百元 拒拍王晶電影「悔不當初」

延伸閱讀

導演鈕承澤涉性侵 辯「她沒拒絕」二審仍判4年

導演鈕承澤涉性侵 辯「她沒拒絕」二審仍判4年
黃曉明驚傳心臟不適 為戲減10KG「虛弱趴片場」

黃曉明驚傳心臟不適 為戲減10KG「虛弱趴片場」
原本抗拒生小孩 黃子佼因這個原因改變心意…

原本抗拒生小孩 黃子佼因這個原因改變心意…
汪阿姐桂綸鎂顯身價

汪阿姐桂綸鎂顯身價

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲在IG秀出全裸性感美照。摘自IG

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

2020-11-26 14:50
成毅。（取材自微博）

2020新生代最佳演員 成毅、李現、肖戰居前三名

2020-11-27 02:24
資深音樂製作人呂曉棟26日早猝逝。（取材自臉書）

高以翔逝世周年前一天 資深製作人祭拜完猝逝墓前

2020-11-26 03:45
黃曉明、周冬雨分獲第33屆中國電影金雞獎最佳男、女主角獎。（ 中新社）

金雞獎／黃曉明稱帝 周冬雨成最年輕「三金影后」

2020-11-28 19:01
歐陽娜娜參加金雞獎典禮。擷自歐陽娜娜IG

歐陽娜娜長大了！開深V展露事業線 美哭網友

2020-11-30 16:35
李健(中)率兩個學生上台演唱，左為年度總冠軍單依純。（取材自微博）

李健再登「好聲音」冠軍導師 謝霆鋒落敗…拱請客

2020-11-21 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元