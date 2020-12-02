桂綸鎂為「腿」練舞練到吐 辛苦不讓導演知道

在電影「腿」中，桂綸鎂（右）與楊祐寧（左）因跳國標舞而結緣。（圖：甲上提供）

電影 「腿」榮獲4項金馬獎提名 ，片中桂綸鎂與楊祐寧因為跳國標舞而結緣，兩人也因此為戲勤練國標舞。

楊祐寧表示當他結束上一份工作投入練習時，桂綸鎂已經練到接近老師等級的架式，他說：「她的態度和整個人的線條都非常修長展開，我有被嚇到。」而導演 張耀升更透露：「有次舞蹈老師打電話來說小鎂練舞練到吐，我們趕緊過去探望，但她一直說沒事，她會做好充足的準備，所有的辛苦都不會讓你知道，她真的是非常努力的演員！」

「腿」集結桂綸鎂與楊祐寧首度攜手飆戲，戲中他們因為跳國標舞結緣而萌生愛情，為了呈現專業舞姿，戲外是多年好友的兩人也因練習華爾滋讓默契迅速增溫，但浪漫的華爾滋卻是國標舞中難度最高的，桂綸鎂坦言：「我對國標舞完全沒有任何基礎和概念，要在極短的時間內掌握它的美和架式，還要帶入情緒真的不是三兩三就能辦到，我花了很多時間在練習。」

楊祐寧則表示：「國標舞真的是非常難的運動，除了每天到舞蹈教室報到外，回家後還得看影片記舞步。」與桂綸鎂一起練習時必須讓兩人變成一個軸心旋轉，他說：「一開始非常不順，我往左邊走，小鎂可能往右走，我們跳一跳就會越分越開，我們兩個的默契也因練華爾滋很快變好。」桂綸鎂更表示：「我很謝謝舞蹈老師們，有他們的幫忙才能化腐朽為神奇。」

「腿」也於日前發布正式海報，桂綸鎂與楊祐寧甜蜜燦笑並肩而坐，海報上還有翩翩起舞的腳印插圖，但楊祐寧的「腿」卻有特殊標記，搭配文案「人生如果能倒帶，愛情會不會重來」似乎暗示著他們的愛情故事充滿波折。