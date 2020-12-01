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曾在宜蘭極樂趴 羅志祥在2.7億豪宅違建空中泳池

台灣新聞組╱台北2日電
羅志祥遭爆在內湖豪宅頂樓增建露天游泳池。 (取材自Instagram)
羅志祥遭爆在內湖豪宅頂樓增建露天游泳池。 (取材自Instagram)

藝人羅志祥（小豬）4月遭舊愛周揚青爆料私生活淫亂，形象受重創，致演藝工作停擺，現又爆出他在北市內湖區豪宅頂樓增設露天空中游泳池涉違法；儘管羅志祥經紀人宣稱「只是一般頂樓露台造景」，但北市建管處昨到場勘查，確定游泳池為違建，限期30日內自行拆除，否則依規定強行拆除。

中國時報報導，小豬兩年前購入2戶「文心AIT」豪宅，前天被爆出他有意在位於頂樓25樓和24樓打通的豪宅，加蓋露天游泳池。動工後物業管理公司發現可能違法，緊急喊卡，讓小豬相當不高興，此事爆出後也引發住戶強烈反彈。

據報導，早在4月疫情肆虐期間，小豬就被爆和通告咖大根找來20位「人間胸器」，包下宜蘭泳池極樂趴，影片在網路瘋傳，現在羅志祥又爆出想在豪宅蓋空中泳池，不免引起外界揣測小豬想要在豪宅內再開「極樂趴」。

本報系聯合報報導，建管處昨勘查發現，羅志祥在頂樓角落增建一處泳池，至今尚未使用。查報隊表示，從平面的建物推估，泳池的長度約9米、寬3米，水深1.5米，並無法拿來當作游泳的泳池，較像是一個大浴缸。

建管處主秘洪德豪指出，一般可申請建照合法化的建物，若因程序違法、擅自建造或使用，可依「建築法」第86條規定處以造價的5%；若無法申請成為合法建物，則會要求拆除。

洪德豪說，羅志祥增設的露天泳池，若想合法化，除要申請變更使用執照，因游泳池涉及用水量與建築承重量，還須申請結構補強工程，並要取得所有住戶同意。

羅志祥違規蓋泳池，卻不必挨罰繳罰款，洪德豪說，因這座泳池尚未完工，不符合違反「建築法」第73條第2項規定，因此不會有罰款，但要求羅志祥30天內自行拆除，否則市府將強行拆除，拆除費用須由羅負擔。

洪德豪表示，昨日勘查時，羅志祥因有行程不便配合領勘，但提供現況照片及書面具結，願意自行拆除，泳池尺寸為參酌使用執照屋頂平面圖的相對位置來推估，近日建管處仍會約違建人現勘並實際丈測。

查報隊還透露，以往抓到頂樓違建大多是蓋鐵皮，或為防雨天漏水搭建棚架，近年來未曾發現有住戶在頂樓蓋泳池，小豬的情況滿罕見。

藝人羅志祥於內湖豪宅違法增建泳池，北市建管處查後要求一個月內拆除。 (圖：北市建...
藝人羅志祥於內湖豪宅違法增建泳池，北市建管處查後要求一個月內拆除。 (圖：北市建管處提供)
藝人羅志祥於內湖豪宅違法增建泳池，北市建管處勘查後要求一個月內拆除。(圖：北市建...
藝人羅志祥於內湖豪宅違法增建泳池，北市建管處勘查後要求一個月內拆除。(圖：北市建管處提供)

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