原本抗拒生小孩 黃子佼因這個原因改變心意…

黃子佼日前上節目大談「做人」進度。（圖：公視提供）

台灣 知名主持人黃子佼與演員孟耿如今年升格夫妻，原先抗拒生小孩的黃子佼，日前坦言近來積極「做人」，因為老婆怕她老時他會先走，2020年憾事頻傳，黃子佼不希望孟耿如留下遺憾。

黃子佼日前上公視談話節目「36題愛上你」，黃子佼與孟耿如相差19歲，近來孟耿如積極投入藝術創作，主持人問說「耿如做巨型雕塑 、把自己手弄傷，你能理解吧？會心疼嗎？」黃子佼是既支持，偶爾感到無奈，直說「我一方面心疼，一方面又覺得她真的蠻活該的啦！」

另一位主持人忍不住形容黃子佼像「媽媽」，一邊叫人加油好好發揮，又一邊念人戴手套，不要弄傷手；黃子佼也說自己在家確實像「主婦」，負責吸地板、洗曬衣服，老婆孟耿如反而負責五金工具的事情，「手藝相當好」。黃子佼分享，有回一個喜愛的觸碰燈壞掉，他很傷心，結果回家發現燈已被修好，讓主持人們驚呼孟耿如好厲害。

孟耿如堅持要生小孩，黃子佼先前因教育等諸多問題，抗拒過一陣子，但近來黃子佼心念一轉，積極朝「做人」目標邁進，他坦言「耿如她非常怕她老了的時候我走了」。也因2020年間發生了許多憾事，所以兩人確實有討論了一下，他說「好啦！我們就生吧，我也不想她有遺憾」。

黃子佼透露，先前孟耿如與導演 馮凱餐敘後回來跟他說「你知道嗎？馮凱導演生四個！」黃子佼以為孟耿如想要比照，沒想到孟耿如下一句是「我覺得太多了，一個就夠了。」讓黃子佼在現場振臂大呼Yes，還形容自己當時心情說：「不騙你，在沙發上我真的好緊張」，讓現場再度哄堂大笑。