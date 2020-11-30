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小S偷襲蔡依林紅唇 女女吻惹尖叫

記者許晉榮／綜合報導
蔡依林(左)與小S獻出女女吻。(圖：凌時差提供)
蔡依林(左)與小S獻出女女吻。(圖：凌時差提供)

Jolin蔡依林的「Ugly Beauty」世界巡演高雄站最終場，日前邀來「IPSS」小S壓軸登場，Jolin化身性感「血紅艷后」與小S同台尬舞，小S也輸人不輸陣，以「黑色胸狠馬甲裝」較勁，兩人飆唱完「MR.Q」後，小S冷不防地衝向前索吻，Jolin半推半就回親，「女女吻」掀起滿場尖叫。

只是親吻動作太大，小S的唇妝瞬間花了，她急Call化妝師上台補妝：「完蛋了，快請我的化妝師上來一下。」她邊掩嘴邊說因太久沒接吻，Jolin也點頭默認「我也是」，於是兩人才會在最後一秒獻出「女女吻」。

這場「國際蔡」」與「國際巨星」的世紀對決，早於今年10月Jolin向小S提出邀請，小S也二話不說把時間留下：「我接到電話真的是一秒答應」。

儘管台上笑果奇佳，但小S透露因為求好，一度莫名緊張甚至恐慌症發作。

小S總愛跟Jolin抬槓，但私下卻非常欣賞Jolin，她形容「悶騷的大藝術家」，「這次獲邀非常開心，她是我非常欣賞的藝人，看著她表演，覺得她一路走來愈來愈有氣勢，連我都不得不佩服，她真是巨星。」話鋒一轉，她不改幽默犀利本性：「但我沒法說她是『國際巨星』，因爲這4個字已被我申請專用了。」

蔡依林(左)與小S同台尬舞。(圖：凌時差提供)
蔡依林(左)與小S同台尬舞。(圖：凌時差提供)

蔡依林

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