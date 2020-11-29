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劉若英兒喊哥哥 光良樂誇教子有方

記者林士傑／綜合報導
光良（右）和劉若英闊別四年同台合唱。（記者余承翰／攝影）
光良（右）和劉若英闊別四年同台合唱。（記者余承翰／攝影）

馬來西亞籍華裔歌手光良日前在第三屆「愛之日常音樂節」感動獻唱，與台灣女歌手劉若英相隔四年同台對唱「我等你」，成為一大彩蛋。有趣的是劉若英帶著兒子彩排，兒子看見50歲的光良喊「哥哥」，他害羞說要喊叔叔，劉若英的兒子仍喊哥哥，讓他爽到直誇劉若英教子有方，劉若英笑回：「因為他（兒子）在家裡叫我姊姊。」

劉若英和光良默契絕佳，劉若英埋怨光良一直講到過去，吐槽：「這樣感覺我們很有年紀。」還作勢阻止光良聊到自己為人母的身分，笑說：「我在台上永遠單身。」全場笑歪。隨後劉若英一連唱了「成全」、「後來」等名曲，並率郭蘅祈（郭子）、黃韻玲、陳建騏三位總監一起合唱「快樂天堂」，感動眾人。

「金曲歌王」蕭煌奇演唱金曲「末班車」、「上水的花」，還請託主辦單位在「你是我的眼」演出期間關掉全場燈光，讓觀眾得以體驗全黑的世界，幽默笑說：「像我們家電費最省。」

而郭蘅祈（郭子）致力於透過音樂消彌社會對愛滋患者歧見及恐懼，一手籌辦的「愛之日常音樂節」邁入第三屆，為此賣掉瑜珈教室，2000萬台幣收入全投入其中，他說：「這個工作需繼續推動，喚起更多人對愛滋平權相關議題的重視。」

劉若英一連唱了「成全」、「後來」等名曲。（記者余承翰／攝影）
劉若英一連唱了「成全」、「後來」等名曲。（記者余承翰／攝影）
光良將於明年1月9日在小巨蛋舉辦「今晚我不孤獨」巡演。（記者余承翰／攝影）
光良將於明年1月9日在小巨蛋舉辦「今晚我不孤獨」巡演。（記者余承翰／攝影）

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