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封面故事／新冠疫苗如何運送？物流界世紀大挑戰

疫情停工10個月 戴佩妮肥了5公斤

娛樂新聞組／綜合報導
戴佩妮自爆發福了五公斤。（記者余承翰／攝影）
戴佩妮自爆發福了五公斤。（記者余承翰／攝影）

馬來西亞華語創作女歌手戴佩妮領軍的佛跳牆樂團曾獲金曲肯定，日昨在第3屆愛之日常音樂節「無距場」壓軸登台，帶來「給你看」，「關你屁事」，「我對自己開了一遍槍」等歌曲，演唱「刺眼」之前，戴佩妮特別向大家喊話：「有些光特別刺眼，有些語言特別刺耳，就把那些當成張砂紙，雖然磨到我們內心會難過，但越磨擦，就會越漂亮。」

這是佛跳牆疫情以後的第一場表演，戴佩妮說：「剛剛跟化妝師聊天，我發現自從1月17日以後，就沒有帶過假睫毛了。」她原先規畫三個月要到達英國深造，受到疫情影響無限期延期，其間發福了四、五公斤，眾人驚呼根本看不出來。

蔡依林、伍佰 二度合體

此外，天后蔡依林（Jolin）「醜陋的美」高雄巡演第五場，繼之前邀來頑童MJ116，天后田馥甄後，邀來搖滾天王伍佰，「女神硬漢配」的「伍林」組合，讓粉絲驚喜指數破表，兩人都曾為外送品牌代言，Jolin有趣的說：「今晚，我想來點，伍佰老師的擁抱！」沒想到伍佰為了與觀眾打招呼，錯失女神抱抱。

兩人特別選唱了伍佰的經典金曲「最後之舞」，與人氣夯曲「想見你想見你想見你」 ，更加碼一起合唱Jolin的K歌金曲「倒帶」。

 蔡依林曾在2010年擔任伍佰＆Chinablue的北京演唱會嘉賓，這次在為演唱會想歌單時聽到「 Last Dance」，靈機一動向伍佰提出邀約，即使伍佰當天在台中還有演出，仍是二話不說答應，南下助陣義氣相挺，也由此促成兩人二度合體的驚喜。

為了練好「 Last Dance」的台語口氣，蔡依林在家反覆聆聽同事台語錄製的教學練唱。而伍佰則透露自己苦練「倒帶」，「我總共練了五天，每天都練，比頒獎典禮還緊張！」

戴佩妮領軍的佛跳牆樂團在第3屆「愛之日常音樂節」壓軸獻唱。（記者余承翰／攝影）
戴佩妮領軍的佛跳牆樂團在第3屆「愛之日常音樂節」壓軸獻唱。（記者余承翰／攝影）

蔡依林 疫情 北京

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