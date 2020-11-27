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大廠尾牙因疫取消 張菲、黃子佼成重災戶

記者葉君遠／綜合報導
張菲(中)主持8年鴻海尾牙，今年因疫情充滿變數，左為郭台銘，右為吳姍儒。（本報資料照片）
張菲(中)主持8年鴻海尾牙，今年因疫情充滿變數，左為郭台銘，右為吳姍儒。（本報資料照片）

每年尾牙季是藝人大賺紅包好過冬的時候，今年因疫情影響，各大廠商陸續宣布停辦，每年只接鴻海一單生意的綜藝大哥大張菲，連年接仁寶、華碩、光寶的黃子佼，都成重災區。浩角翔起、曲艾玲、艾力克斯和蔣偉文等人案子都被取消一半，至於另一半正在觀朢，目前看來凶多吉少。

為了防疫，尾牙大廠包括鴻海，今年確定取消實體尾牙，改採「高科技方式」處理。主持八年鴻海尾牙的張菲，經紀人說去年結束時還開心喊「明年再來」的聲音言猶在耳，沒想到疫情改變一切，「尾牙最重要的是抽獎，至於要怎麼辦理？他們（鴻海）還沒通知，我們也在等消息。」張菲大場控場能力沒話說，但若轉成棚內直播抽獎，還找不找他，鴻海目前還沒宣布。

黃子佼說，一天之內遭退兩場。（圖：TVBS提供）
黃子佼說，一天之內遭退兩場。（圖：TVBS提供）

往年科技大廠尾牙主持人黃子佼說，「我一天內連續被取消兩場，但能怎辦？4000人以上的大廠不敢辦，1000人以下的小場也許還有機會，就是怕人多群聚，我比較心疼那些練了一整年就等過年這檔演出賺一筆的表演者，對他們來說，今年是寒冬。」實際被取消多少？他嘆氣不肯透露，只表示將有許多時間可以安排出遊。而每年平均10場的浩角翔起，今年也被取消過半了，經紀人說，「今年的詢問度本來就少，還沒取消的，看來也不太妙。」

浩角翔起今年尾牙剩不到5場，而且有可能再被取消。（本報資料照片）
浩角翔起今年尾牙剩不到5場，而且有可能再被取消。（本報資料照片）

曲艾玲、艾力克斯、蔣偉文經紀人林志遠說，9月開始陸續有人來敲尾牙檔期，當時還認為疫情穩定、景氣回溫了，「沒想到10月中開始，一個一個打來取消，其中包括科技、家電業，現在只剩不到一半，其他就等各廠最後決定了。」

擅長英文的曲艾玲往年是各大廠的最愛，今年的場次也大減。（本報資料照片）
擅長英文的曲艾玲往年是各大廠的最愛，今年的場次也大減。（本報資料照片）

鴻海 疫情 防疫

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