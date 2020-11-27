金馬男配角納豆 演活「肥魯宅」全靠這件事

阿KEN和納豆在金馬獎頒獎時的脫口秀，極有效果。（圖：中天提供）

愛演戲的納豆，終於如願以償擒下人生第一座金馬獎，他說，自己因為綜藝咖的身分，邊主持邊抽空演戲，要拿到好的電影 、適合的角色機率比別人低，所以從入圍 到得獎這條路，走得比別人辛苦，但既然走到這一步，下個目標，就是朝男主角之路邁進。

納豆拿下57屆金馬獎最佳男配角後，幾天來沈浸在喜悅當中，日前進棚跟阿KEN錄「同學來了」，仍是滿臉神清氣爽。

雖然演藝重心放在主持，但納豆愛戲如痴，甚至開車在路邊看到有劇組在拍戲，都想停下來走過去問對方可不可以輒一角的程度。去年，他以「一路順風」入圍最佳男配，頒獎前接受一連串專訪，各大媒體都評，呼聲最高的是他跟曾志偉，納豆笑說，「曾志偉受訪時，也說認為是我，我就腦波弱，得失心重，沒想到最後開出來，是林柏宏。」

他和專業的演員不同，一個專業的電影咖，一年可以拍五部戲，然後用五張門票去搶金馬入圍，但納豆主持多個節目，遇上好的劇本、好的角色，還得牽就節目錄影，之前為電影變髮，回節目主持就得戴上假髮，所以朝金馬得獎的道路上，他比其他演員花了更多的心血，去年他只演了兩部，另一部還沒播，「等於別人有五張票的機會，而我只有一個。」

他認真進入戲中角色，擅長詮釋社會底層、中下階級的小人物，納豆笑說，「很多網友說我很能把『肥魯宅』演得好，其實，是我多年在劇場裡，身邊很多這樣的人，提供了我不少養分，我很能了解他們的自卑、痛苦。」

至於金馬獎上，他跟老搭檔阿KEN頒獎時那段脫口秀極有效果，也是兩人多年來交情到了默契十足的境界，阿KEN今年3月自編自導自演的「練愛iNG」被疫情 打敗，票房只有911萬，這成了他在台北電影獎、金馬獎上自嘲的橋段，納豆說，「其實KEN很勇敢，拍片的過程中，很多人帶了成見，讓他經歷許多事，但其實你若看過電影，你會發現這作品很有內容。」

納豆的下一步是金馬獎最佳男主角，但這一步，是先不漲價，他笑說，「因為本來就高價了，所以不必漲。」其實是呼應陳淑芳台上一席話。