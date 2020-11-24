我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

81歲金馬影后 從小就是美人胚子

記者戴永華／綜合報導
金馬影后陳淑芳。（本報資料照片）
金馬影后陳淑芳。（本報資料照片）

第57屆金馬獎得獎者中，81歲的陳淑芳以「親愛的房客」、「孤味」兩部電影，一舉拿下最佳女配角與女主角獎，創金馬紀錄。陳淑芳以前就讀蘭陽女中，她10幾歲的初中照片也在近日曝光，長得五官立體、清純漂亮，在眾多人群中，一眼就可以看到亮眼的她，同學形容她就是個美人胚子，個性活潑開朗，很愛表演，一直到現在都沒什麼變。

陳淑芳1939年出生於瑞芳金瓜石，本名「陳笑」，跟初中部同學的感情很好，常連絡聚會，她也非常有心，出席同學會時會準備小禮物送給大家。蘭女校友會理事長洪若英在言談中感動哽咽說，金馬揭曉的當晚，包括她跟很多校友都守在電視機前面，看到得獎一剎那，開心到跳了起來，喜極而泣，她是蘭女之光。

校長曾璧光說，陳淑芳獲獎致詞時說，「我是演員，我不是明星，哪怕一齣戲只有一句話，我還是演員」，如此敬業精神及專業態度讓人感動。

陳淑芳從瑞芳到宜蘭就讀蘭女初中部，住姑姑家，1952年入學是第十屆忠班，其入學資料及唯一的一本初中部畢業紀念冊，相當珍貴，學校特別從校史館取出來，學籍照片中的陳淑芳，長相十分清秀漂亮，一雙靈動大眼與立體五官，在入學的新生群中，很快成了大家注目的焦點。

同班同學李淑慧說，大家都說她們班出美女，陳笑的個性活潑開朗，在班上愛跳舞表演，以前就看出具有表演的天份，與班上另外一位同學後來都走向演藝之路。

同學廖惠貞提及「陳笑」這名字，據說是當年父親帶她去報戶口時，忘記原本想要要取的名字，看著女兒一路哭不停，於是乾脆取名「陳笑」，盼她開心的笑，陳父是礦工老闆，她從小備受疼愛，身上穿著制服的材質都比同學好；隔壁班同學黃秀金說，陳笑與大家相處融洽，有話直說的個性到現在幾乎都沒變，同學中很得人緣。

陳笑念完三年初中部後，考上國立藝專第一屆，從此走向演藝螢幕，至今與初中部同學都還保持連絡或參加同學會，兩年前蘭女80周年校慶，她還特別回來與大家同聚，是很念舊「惜情」的一個人。

蘭陽女中珍藏金馬影后陳淑芳當年入學的學籍資料，10幾歲的長相十分清秀、五官立體，...
蘭陽女中珍藏金馬影后陳淑芳當年入學的學籍資料，10幾歲的長相十分清秀、五官立體，就是個大美人。（記者戴永華／攝影）

電影

上一則

南韓劇組「疫」外連連 朴信惠、姜河那停工

下一則

BTS包下蠶室勁歌熱舞 大手筆參與全美音樂獎盛會

延伸閱讀

哇！美人胚子…金馬雙料影后陳淑芳初中照曝光

哇！美人胚子…金馬雙料影后陳淑芳初中照曝光

弟送預言成真 陳淑芳封后早有「好運兆」

弟送預言成真 陳淑芳封后早有「好運兆」
莫子儀不打自招：結婚會比當導演快

莫子儀不打自招：結婚會比當導演快
金馬性感戰袍吸睛 白靈自豪：小鮮肉圍上來

金馬性感戰袍吸睛 白靈自豪：小鮮肉圍上來

熱門新聞

網友曬出楊冪（中）、劉詩詩（左）和陳偉霆（右）同框熱聊的照片。（取材自微博）

楊冪罕見同框劉詩詩 網友吐槽：髮際線令人著急

2020-11-20 02:22
「愛的迫降」讓玄彬和孫藝珍成為螢幕情侶。（取材自豆瓣電影）

死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？

2020-11-16 02:29
李沁傳出不打算參演「慶餘年2」。（取材自微博）

暴紅漲片酬？李沁傳遭踢出「慶餘年2」

2020-11-16 02:05
粉絲慶祝劉文正68歲生日。（取材自微博）

劉文正神隱29年露面了？近照曝光卻是靠它…

2020-11-18 02:27
唐嫣被質疑拖了「燕雲台」後腿。（取材自微博）

只會演少女？唐嫣挨批拖累「燕雲台」口碑

2020-11-21 02:26
刑嘉倩做書架送給林青霞。（取材自微博）

被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…

2020-11-17 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」