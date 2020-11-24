我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

伍佰頒獎另具風格 搶下金馬獎收視第一

記者黃保慧／綜合報導
頒獎時的伍佰妙語如珠。（翻攝自my Video、LINE TODAY）
頒獎時的伍佰妙語如珠。（翻攝自my Video、LINE TODAY）

第57屆金馬獎頒獎典禮日前圓滿落幕，收視率出爐，電視和網路總收視人口達1094萬3186人看，其中電視收視有307萬8000人收看，比起去年總收視人口252萬人，多55萬8000人收看。頒獎典禮收視第一落在伍佰頒發「最佳原創電影音樂獎」，表演節目則是艾怡良「似曾相識」的演出；而星光大道是落在是枝裕和紅毯受訪。

頒獎典禮收視最高點落在伍佰頒發「最佳原創電影音樂獎」，他雖然在台上笑稱頒獎很難，卻還是以別具風格的頒獎方式獲得滿堂采。第二名是盧廣仲榮獲「最佳原創電影歌曲獎」並致感言，再來是在金馬獎上露出最多次的陳淑芳，她榮獲「最佳女主角獎」並致感言收視是第三名，第四則是「終身成就獎」獲獎人侯孝賢致詞橋段，第五是陳玉勳榮獲「最佳導演獎」並致感言。

表演節目部分，艾怡良「似曾相識」的演出獲第一，再來是盧廣仲和陳昊森北高連線合唱「刻在我心底的名字 」表演，而黃明志特別為電影人創作歌曲「小鮮肉變男子漢」是收視第三，歌詞酸爆大陸審查制度，網路掀起一波狂讚。

而星光大道收視冠軍是日本國際導演是枝裕和紅毯受訪，再來二、三名都由影后李心潔包辦，分別是紅毯受訪時以及走紅毯的部分。意外的是，紅毯最具話題的白靈艷壓眾女星，卻沒進收視前三名，不過她宛如「龍袍」的禮服，裙襬還拖著長長的「橫幅」，寫著「愛LOVE和平」，展現大氣度。

電影 導演 星光大道

上一則

舒淇張震同框侯導 「舒蘭河上」再合作

下一則

南韓劇組「疫」外連連 朴信惠、姜河那停工

延伸閱讀

哇！美人胚子…金馬雙料影后陳淑芳初中照曝光

哇！美人胚子…金馬雙料影后陳淑芳初中照曝光

弟送預言成真 陳淑芳封后早有「好運兆」

弟送預言成真 陳淑芳封后早有「好運兆」
莫子儀不打自招：結婚會比當導演快

莫子儀不打自招：結婚會比當導演快
受到李安鼓勵拍下去 陳玉勳稱3獎項都到手以後可以亂拍

受到李安鼓勵拍下去 陳玉勳稱3獎項都到手以後可以亂拍

熱門新聞

網友曬出楊冪（中）、劉詩詩（左）和陳偉霆（右）同框熱聊的照片。（取材自微博）

楊冪罕見同框劉詩詩 網友吐槽：髮際線令人著急

2020-11-20 02:22
「愛的迫降」讓玄彬和孫藝珍成為螢幕情侶。（取材自豆瓣電影）

死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？

2020-11-16 02:29
李沁傳出不打算參演「慶餘年2」。（取材自微博）

暴紅漲片酬？李沁傳遭踢出「慶餘年2」

2020-11-16 02:05
粉絲慶祝劉文正68歲生日。（取材自微博）

劉文正神隱29年露面了？近照曝光卻是靠它…

2020-11-18 02:27
唐嫣被質疑拖了「燕雲台」後腿。（取材自微博）

只會演少女？唐嫣挨批拖累「燕雲台」口碑

2020-11-21 02:26
刑嘉倩做書架送給林青霞。（取材自微博）

被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…

2020-11-17 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」