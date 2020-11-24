伍佰頒獎另具風格 搶下金馬獎收視第一

頒獎時的伍佰妙語如珠。（翻攝自my Video、LINE TODAY）

第57屆金馬獎頒獎典禮日前圓滿落幕，收視率出爐，電視和網路總收視人口達1094萬3186人看，其中電視收視有307萬8000人收看，比起去年總收視人口252萬人，多55萬8000人收看。頒獎典禮收視第一落在伍佰頒發「最佳原創電影 音樂獎」，表演節目則是艾怡良「似曾相識」的演出；而星光大道 是落在是枝裕和紅毯受訪。

頒獎典禮收視最高點落在伍佰頒發「最佳原創電影音樂獎」，他雖然在台上笑稱頒獎很難，卻還是以別具風格的頒獎方式獲得滿堂采。第二名是盧廣仲榮獲「最佳原創電影歌曲獎」並致感言，再來是在金馬獎上露出最多次的陳淑芳，她榮獲「最佳女主角獎」並致感言收視是第三名，第四則是「終身成就獎」獲獎人侯孝賢致詞橋段，第五是陳玉勳榮獲「最佳導演 獎」並致感言。

表演節目部分，艾怡良「似曾相識」的演出獲第一，再來是盧廣仲和陳昊森北高連線合唱「刻在我心底的名字 」表演，而黃明志特別為電影人創作歌曲「小鮮肉變男子漢」是收視第三，歌詞酸爆大陸審查制度，網路掀起一波狂讚。

而星光大道收視冠軍是日本國際導演是枝裕和紅毯受訪，再來二、三名都由影后李心潔包辦，分別是紅毯受訪時以及走紅毯的部分。意外的是，紅毯最具話題的白靈艷壓眾女星，卻沒進收視前三名，不過她宛如「龍袍」的禮服，裙襬還拖著長長的「橫幅」，寫著「愛LOVE和平」，展現大氣度。