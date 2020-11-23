楊丞琳自揭封殺令 把鬥嘴當夫妻情趣

楊丞琳舉辦「LIKE A STAR」專輯簽唱會。（記者林伯東╱攝影）

楊丞琳月初在巡演和老公李榮浩「合體」感動萬人，夫婦分隔兩地超過240天，投入於工作的她馬不停蹄地替新專輯「LIKE A STAR」造勢，在簽唱會時表示碰面日遙遙無期，反倒拋出另個喜訊，「我很努力地把高雄巨蛋演唱會檔期提前。」若過程順利，有望在明年下半年登場。

她對登台的感受念念不忘，在場加碼獻唱「漂流浴室」等歌曲，又即興Cue歌迷上台合跳「BAD LADY」，無奈自己因服裝受限不能盡興熱舞，有趣的是近來有粉絲在IG限時動態分享她13年前的前空翻片段，她說：「現在真的不行（翻）了，筋骨比較硬，所以大家若有學一技之長，真的時不時要練一下。」

而她這陣子勤發演唱會心得，滿滿文字有著數不盡的謝意，李榮浩忍不住在其中一篇留言「你現在的IG都2萬字起步嗎」，她忍不住私下回老公說「寫那麼多關你什麼事」，李榮浩表示字太多了，她直率回：「那你看照片就好。」憂心外界誤會兩人起爭執，她強調：「不是吵架！只是鬥嘴。」

楊丞琳重返出道之際的簽唱會場地，回憶頓時湧上心頭，也想起2005年「曖昧」簽唱會現場人山人海，簽到租借時間過了都還大排長龍，只好轉往騎樓繼續簽名，卻因此惹惱商家，慘成拒絕往來戶，幸好封殺令在多年撤除，讓她相當難忘。