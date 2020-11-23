莫子儀不打自招：結婚會比當導演快

莫子儀是新出爐金馬影帝。（記者余承翰╱攝影）

演技實力一直有高評價的莫子儀，終於以「親愛的房客」登上金馬影帝寶座，導演 鄭有傑為他和獲得女配角的陳淑芳非常開心，甚至超過自己未奪導演獎的失落，不過他表情依然淡定，就算獲得殊榮，低調作風也不會改變。

影音來源：聯合影音網

在演藝圈修煉多年的莫子儀，影視與劇場 表演並行，為了專注投入一個角色，可以半年不接其他戲、沒有收入。鄭有傑形容他：「衣服可以穿很多年，隨便吃個麵包也能當一餐，花最多錢的地方是在看表演。」他有空還會去幫母親擺地攤賣玉，經濟並不寬裕，感謝父母能體諒。他的自我要求嚴格到不容許帶著罪惡感的小小放縱，連鄭有傑都嘆道：「我都做不到，若有空一定會接別的工作，不可能把蛋都放在一個籃子裡。」

提到未來，莫子儀透露有成家打算，也想嘗試當導演，但他坦言：「導演不是想做就可以，結婚可能明天就可以去。」認為先當人夫的機率較高。

李安也特地到慶功宴致意，眼見導演、要角清一色男性，不禁打趣道：「感覺好gay喔。」因「親愛的房客」獲配樂獎的法蘭聞言趕緊加入，中和過盛陽氣。接著陳淑芳也從「孤味」慶功轉來，李安再次提到彼此是台藝大（國立藝專）校友的過去，炒熱現場氣氛。

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