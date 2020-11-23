受到李安鼓勵拍下去 陳玉勳稱3獎項都到手以後可以亂拍

監製李烈(左起)、葉如芬、演員大霈、導演李安、陳玉勳以及演員劉冠廷出席「消失的情人節」慶功宴。（記者陳建嘉╱攝影）

「消失的情人節」在第57屆金馬獎拿下最佳劇情長片、最佳導演 等5項大獎成為大贏家，演員大霈（李霈瑜）、劉冠廷、導演陳玉勳以及監製葉如芬出席慶功宴；陳玉勳坦言曾有退休 念頭，但獲得李安的鼓勵，讚賞他有拍喜劇的天分，才讓他繼續拍下去，他更開玩笑說：「編劇、導演、最佳影片我都得了，以後我就可以亂拍了。」

陳玉勳自認年紀大，每年又看到許多傑出的年輕影人拍出好作品，讓他一度受挫，更透露：「拍這部片時很快樂，但其實每天都睡不好，只睡2、3個小時，那時心態是『這應該是我最後一部片』。」如今獲得肯定，他表示還想繼續努力拍電影。劉冠廷、大霈入圍 帝后，卻都未能獲獎，但2人並不在意，能參加金馬盛會已經很感動，大霈覺得能與樂團「瘦瘦英雄」在典禮上，將「消失」主題曲唱給所有人聽，就已經很感動了，可惜音響狀況有些問題，她也覺得表現還不夠盡善盡美，最後給自己的演出打了85分。

易智言導演籌備10年的動畫片「廢棄之城」，今年摘下金馬獎最佳動畫長片，他開心說未來不排斥再拍動畫長片，並自爆他與「藍色大門」班底桂綸鎂、陳柏霖的交情極好，3人也約好要再度合作，「我想跟他們合作，也一定會跟他們合作，已經討論好幾個不同的題目，但一定要對的東西、好的東西。」當年他一手捧紅兩位明星，如今3人關係早就像一家人，「認識18年了，感覺真的很美麗，是很珍貴的情誼」。