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弟送預言成真 陳淑芳封后早有「好運兆」

記者黃保慧╱綜合報導
勇奪金馬雙料影后的陳淑芳出席「孤味」慶功宴。（記者季相儒╱攝影）
勇奪金馬雙料影后的陳淑芳出席「孤味」慶功宴。（記者季相儒╱攝影）

第57屆金馬獎最佳女主角由陳淑芳憑「孤味」奪下，並以「親愛的房客」拿下女配角獎，她配音的動畫短片「夜車」也獲獎，就連跟她對戲的莫子儀也拿影帝，「孤味」中的孫女陳姸霏更奪下新人獎，大家直讚當天是「淑芳日」。 

慶功宴上，導演許承傑、監製徐若瑄及演員丁寧、謝盈萱、孫可芳、于子育和張翰齊聚一堂。陳淑芳透露金馬獎當天中午，是弟弟娶媳婦的喜宴，弟弟還特別為她設置「金馬影后家庭桌」，想不到預言成功，好運連連。 

不過，陳淑芳聽聞「原創電影歌曲」本來是「孤味」獲得，卻因為評審翻盤而擦身，她驚訝表示當晚看到的預兆，分析她和于子育的表演時間不好，認為得獎與否和時間點有關，徐若瑄笑說：「是說表演的時間風水不好嗎？」陳淑芳點頭：「對！」 

好在「孤味」仍抱回一大獎，監製徐若瑄貼心照顧大家，特別先打造金馬翻糖蛋糕，怕萬一摃龜還有個安慰。而陳淑芳身上的珠寶也是徐若瑄幫忙打點，總價台幣4000萬（約140萬美元），讓陳淑芳很擔心會遺漏珠寶，她透露平時不戴奢侈品，秀出玉手鐲要大家猜價錢，大家以為要價千萬，最後她得意公布答案是台幣1000元。

一旁的徐若瑄爆料：「那還是被騙的！她在廈門拍戲，對方本來賣她2萬人民幣（約3049美元），她走掉之後回頭才變1000元。」就連陳淑芳的紅毯粉紅色禮服，也是她與設計師找的，品牌大方要送給陳淑芳當封后禮物，讓陳淑芳又驚又喜。

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