金馬性感戰袍吸睛 白靈自豪：小鮮肉圍上來

白靈現身「無聲」劇組慶功宴。（記者林伯東╱攝影）

女星白靈今年以「墮胎 師」入圍 金馬獎最佳女主角，她特地自美飛台，經歷14天隔離出席頒獎典禮，雖無緣封后，仍以一襲自製「愛LOVE和平」開胸露腿禮服稱霸金馬紅毯，堪稱「超狂大魔王」，典禮落幕後，白靈現身「無聲」、「手捲煙」慶功宴，依然是同一套金馬戰袍打通關，對於敗給陳淑芳，她落落大方敬前輩，「她年紀這麼大，演了60多年的戲，也該得了」，自認還有機會，並自豪「我是最棒的」。

白靈2004年憑「三更2之餃子」拿下金馬女配角獎，當時她因在加拿大拍戲無法親自拿獎，始終覺得遺憾，這回以「墮胎師」入圍女主角，她表示自己這趟其實是來「還願」、「感謝」的，因此特別親縫金馬戰袍，拖著大片金色「愛LOVE和平」走紅毯，「我認為再性感、再美，這都可以做得到，我是一片真心，獻給金馬獎。」此舉也成功吸睛，她透露，典禮上好多小鮮肉、入圍男主角的都去找她拍照，還吸引不少製作人和導演詢問。

對於影后之爭，最終由她與陳淑芳、大霈進入最後投票，最後一關敗給陳淑芳，白靈坦言：「其實我是最棒的，我拍電影不是為了得獎。」同時也大器表示，認為陳淑芳超過60年的戲齡，「年紀這麼大了，該得了，看著她，我也挺心動的，演了60多年戲一定很好的，非常為她高興。」表示自己一直很喜歡台灣 ，此行預計將停留到11月底，趁此機會「就想海吃、海玩、按摩、逛街」。