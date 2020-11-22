我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

金馬紅毯群芳爭艷 男星魅力爆棚

記者吳曉涵、楊詩涵／台北報導
桂綸鎂（中） 穿香奈兒高級訂製服、搭配香奈兒珠寶。(記者林伯東／攝影)
桂綸鎂（中） 穿香奈兒高級訂製服、搭配香奈兒珠寶。(記者林伯東／攝影)

第57屆金馬獎紅毯時尚可以說是百花齊放，就像今年的電影風格一樣，有著各種主題、色彩與特色。女星以胸前的開襟、深V剪裁還有裙襬高衩展現性感，珠寶裝飾也比往年更多，甚至連男星的造型也增添更多精緻的細節，非常精采。

同時入圍最佳女主角的桂綸鎂和謝欣穎，不約而同穿上了白色系禮服，桂綸鎂選穿香奈兒春夏高級訂製洋裝，搭配品牌標誌性的雙色皮革絲緞繫帶高跟鞋和頂級珠寶，垂墜的袖子展現優雅慵懶。而謝欣穎的Andrew Gn白色百褶禮服頗有70年代復古氣息和希臘女神的姿態，胸前設計和配戴的De Beers珠寶巧妙和搭檔林柏宏戴的珍珠項鍊相呼應。

徐若瑄以Alex Perry桃紅色長禮服配Hearts On Fire鑽石珠寶，貼身線條很性感，李心潔身穿Dolce & Gabbana黑色蕾絲禮服配Boucheron珠寶，沉穩中帶著繁複工藝魅力。黑嘉嘉的黑色旗袍領綁帶禮服出自台灣設計師詹朴Apujan還未上市的2021春夏最新系列，珠寶則是Van Cleef & Arpels梵克雅寶。而紅毯最高潮當屬向來以特殊造型聞名的白靈，她特別自行設計、製作了紅色系立體雕花禮服，有寫著「愛與和平」的超長裙襬，對金馬典禮十分用心，也讓觀眾留下深刻印象。

男星部分多為安全牌的黑色正裝，因此當劉冠廷以LV星塵漸層西裝搭配卡地亞珠寶、腕表現身時，為黑壓壓的男星穿搭帶來奢華亮眼的貴氣。現場尖叫聲最高的雙帥陳昊森、曾敬驊分別以Gucci搭配寶格麗珠寶與腕表、Dior穿出滿分默契，鮮肉魅力爆棚，陳柏霖也以Ralph Lauren Purple Lable西裝搭愛彼表展現成熟帥氣。

此外，莫子儀以Apujan訂製的拼接色塊西裝展現個性，有細節變化；而整體造型讓人眼睛一亮的則是范少勳，穿出Alexander McQueen、寶格麗珠寶的帥氣，一抹逗趣劉海超加分。

徐若瑄穿Alex Perry禮服、Aquazzura鞋，配襯Hearts On ...
徐若瑄穿Alex Perry禮服、Aquazzura鞋，配襯Hearts On Fire珠寶。(記者陳立凱／攝影)
陳柏霖穿Ralph Lauren Purple Lable西裝、Christia...
陳柏霖穿Ralph Lauren Purple Lable西裝、Christian Louboutin鞋，搭配Audemars Piguet腕表。(記者陳立凱／攝影)
劉冠廷穿Louis Vuitton，搭配卡地亞珠寶。(記者陳立凱／攝影)
劉冠廷穿Louis Vuitton，搭配卡地亞珠寶。(記者陳立凱／攝影)
白靈親自設計、縫製愛與和平禮服出席。(記者陳立凱／攝影)
白靈親自設計、縫製愛與和平禮服出席。(記者陳立凱／攝影)
莫子儀穿Apujan訂製服。(記者陳立凱／攝影)
莫子儀穿Apujan訂製服。(記者陳立凱／攝影)
謝欣穎穿Andrew Gn禮服、Rene Caovilla鞋，搭配De Beer...
謝欣穎穿Andrew Gn禮服、Rene Caovilla鞋，搭配De Beers珠寶。(記者陳立凱／攝影)

台灣 入圍 電影

上一則

金馬獎有笑有淚 沒主持照樣感人

下一則

52歲劉嘉玲扮學生妹 網友們這麼說…

延伸閱讀

獲金馬終身成就獎 侯孝賢：感動別人先感動自己

獲金馬終身成就獎 侯孝賢：感動別人先感動自己
最高齡影后！陳淑芳封后抱金馬獎座「好重」不漲價

最高齡影后！陳淑芳封后抱金馬獎座「好重」不漲價
昌興珠寶 Grand Seiko Sport SBGE系列腕錶

昌興珠寶 Grand Seiko Sport SBGE系列腕錶
11.8億美元！二戰以來德國最大宗珠寶失竊案 3犯嫌落網

11.8億美元！二戰以來德國最大宗珠寶失竊案 3犯嫌落網

熱門新聞

網友曬出楊冪（中）、劉詩詩（左）和陳偉霆（右）同框熱聊的照片。（取材自微博）

楊冪罕見同框劉詩詩 網友吐槽：髮際線令人著急

2020-11-20 02:22
「愛的迫降」讓玄彬和孫藝珍成為螢幕情侶。（取材自豆瓣電影）

死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？

2020-11-16 02:29
李沁傳出不打算參演「慶餘年2」。（取材自微博）

暴紅漲片酬？李沁傳遭踢出「慶餘年2」

2020-11-16 02:05
粉絲慶祝劉文正68歲生日。（取材自微博）

劉文正神隱29年露面了？近照曝光卻是靠它…

2020-11-18 02:27
張藝興被爆只有中學學歷。（取材自微博）

張藝興採訪答非所問 網友挖出只有「中學學歷」

2020-11-14 02:20
刑嘉倩做書架送給林青霞。（取材自微博）

被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…

2020-11-17 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令
選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉

選舉法專家：川普訴訟 無法扭轉
牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲

牽手高調表白！李亞鵬新女友曝光 神似王菲
榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感
白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長

白登將公布內閣名單 楊安澤傳出任商務部長