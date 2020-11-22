金馬紅毯群芳爭艷 男星魅力爆棚

桂綸鎂（中） 穿香奈兒高級訂製服、搭配香奈兒珠寶。(記者林伯東／攝影)

第57屆金馬獎紅毯時尚可以說是百花齊放，就像今年的電影 風格一樣，有著各種主題、色彩與特色。女星以胸前的開襟、深V剪裁還有裙襬高衩展現性感，珠寶裝飾也比往年更多，甚至連男星的造型也增添更多精緻的細節，非常精采。

同時入圍 最佳女主角的桂綸鎂和謝欣穎，不約而同穿上了白色系禮服，桂綸鎂選穿香奈兒春夏高級訂製洋裝，搭配品牌標誌性的雙色皮革絲緞繫帶高跟鞋和頂級珠寶，垂墜的袖子展現優雅慵懶。而謝欣穎的Andrew Gn白色百褶禮服頗有70年代復古氣息和希臘女神的姿態，胸前設計和配戴的De Beers珠寶巧妙和搭檔林柏宏戴的珍珠項鍊相呼應。

徐若瑄以Alex Perry桃紅色長禮服配Hearts On Fire鑽石珠寶，貼身線條很性感，李心潔身穿Dolce & Gabbana黑色蕾絲禮服配Boucheron珠寶，沉穩中帶著繁複工藝魅力。黑嘉嘉的黑色旗袍領綁帶禮服出自台灣 設計師詹朴Apujan還未上市的2021春夏最新系列，珠寶則是Van Cleef & Arpels梵克雅寶。而紅毯最高潮當屬向來以特殊造型聞名的白靈，她特別自行設計、製作了紅色系立體雕花禮服，有寫著「愛與和平」的超長裙襬，對金馬典禮十分用心，也讓觀眾留下深刻印象。

男星部分多為安全牌的黑色正裝，因此當劉冠廷以LV星塵漸層西裝搭配卡地亞珠寶、腕表現身時，為黑壓壓的男星穿搭帶來奢華亮眼的貴氣。現場尖叫聲最高的雙帥陳昊森、曾敬驊分別以Gucci搭配寶格麗珠寶與腕表、Dior穿出滿分默契，鮮肉魅力爆棚，陳柏霖也以Ralph Lauren Purple Lable西裝搭愛彼表展現成熟帥氣。

此外，莫子儀以Apujan訂製的拼接色塊西裝展現個性，有細節變化；而整體造型讓人眼睛一亮的則是范少勳，穿出Alexander McQueen、寶格麗珠寶的帥氣，一抹逗趣劉海超加分。