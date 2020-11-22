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金馬獎最佳新演員／陳姸霏「無聲」勝有聲 哭花妝容

記者陳建嘉／台北報導
陳姸霏以「無聲」摘下最佳新演員。(記者林伯東／攝影)
陳姸霏以「無聲」摘下最佳新演員。(記者林伯東／攝影)

第57屆金馬獎最佳新演員頒給「無聲」陳姸霏，最佳新導演則頒給「南巫」張吉安。陳妍霏獲得新人獎就瞬間爆淚，妝容略花，她上台時激動喊「先跟我的化妝師說聲抱歉，對不起，我還是哭了」，也透露媽媽、姊姊都有來現場為她加油打氣，「謝謝妳們一直陪著我」。

陳姸霏在「無聲」中飾演聽障學校的單純女學生，慘遭其他同學欺凌並性侵，有多場演技大爆發的戲，她為該片勤學手語，即便無法發聲，仍透過肢體表演，帶領觀眾進入這個黑暗的世界。她在後台受訪時，提到當初這個角色情緒比較重，「我本來不敢演，怕我在情緒裡面走不出來，也怕我媽媽擔心」，最後是導演柯貞年及經紀人的鼓勵，才讓她決定挑戰該角色。

陳姸霏說獲獎當下，心情無比緊張，整個身體都在抖，甚至腿軟，一度無法平復情緒。也提到雖然「無聲」情緒很重，卻幫助她正視自己情緒，「之後面對類似的劇本，也不會太過害怕了」。

馬來西亞導演張吉安以「南巫」獲獎，他說自己拍片成本不高，由於風格晦澀，仍感謝所有投資人，也感謝劇組人員願意與他共體時艱。張吉安也提到該片監製、攝影師甫過世，於是感性用馬來文向對方告白，「你的笑容永遠在我心中。」

張吉安以「南巫」獲得最佳新導演。(記者林伯東／攝影)
張吉安以「南巫」獲得最佳新導演。(記者林伯東／攝影)

導演 性侵 投資

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