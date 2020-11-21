蔡依林高雄開唱 「緋聞男友」沒來

蔡依林穿著深V開至肚臍的新裝，好身材相當吸睛。（圖：凌時差提供）

台灣 天后蔡依林（Jolin）闊別七年再度唱進高雄巨蛋，連續兩周的「Ugly Beauty」世界巡演近日震撼啟動，秉持「推陳出新」原則，策畫桃紅色斧頭手燈等四大彩蛋，且在首場獻唱「緋聞 男友」阿信所屬的五月天作品，她彩排時笑說：「會不會一唱，歌迷以為五月天要出來了。」憂心粉絲失望。

Jolin開場穿著黃金斗篷搭黑金馬甲，喊著「高雄準備好了沒」，由蛋頂緩緩而降獻唱「惡之必要」、「甜秘密」等四首快節奏舞曲，腳踩巨型「惡之皇冠」是彩蛋之一，跨海訂製、空運抵台總價20萬美元 ，象徵替「Ugly Beauty頭顱」加冕意味，花費毫不手軟。

接著她帶來重新編曲的「美人計」、「大藝術家」等等金曲，而為完整呈現每段章節的概念，主辦單位找回來自世界各地的16名菁英舞者，並在一個月前就依照政府程序安排大家入關檢疫及隔離。

勁歌熱舞之後，她感性地提到兩個月前剛過40歲生日，「想說40歲是個很棒的年紀，我才發現過去20年一直在表演才藝，很少休息。」雖然初期停工不太適應，隨著時間漸漸感受到箇中美好，打趣說：「本來想捲款逃跑，不要唱了，沒想到你們還是這麼想要看到我。」