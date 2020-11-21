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「電影拍壞不會要命」 李安現身金馬大師課分享失敗經驗

記者黃保慧／綜合報導
李安現身為金馬電影大師課授課。（圖：金馬執委會提供）
李安現身為金馬電影大師課授課。（圖：金馬執委會提供）

金馬主席李安導演近日現身「金馬大師課」授課。從早年「喜宴」一路到英國「理性與感性」（Sense and Sensibility）、好萊塢主流「綠巨人浩克」（The Hulk）到近年開創視覺先驅的3D電影「少年PI的奇幻旅程」（Life of Pi）與「雙子殺手」（Gemini Man），李安分享電影創作的各種經歷，還自嘲：「電影拍壞不會要你的命，像我上次那部拍壞了，我還在這邊跟大家講話，賠了多少我都不敢問。」

面對黃修平導演提問作品完成初稿常覺得不是自己預期，李安安慰大家：「我拍了好幾部才體悟，我不是主人，只是服務作品，只是作品的奴隸。」他不僅笑說大家都是工人，導演只是工頭，更表示電影有電影神，而「拍片像乩童神靈附身，上身完、拍完就很虛，有這信仰認知才能把電影路走得比較長遠。」眾人聞言爆笑。

導演程偉豪好奇李安是否曾說三幕劇的第一幕最重要？李安自認「不擅長布局，所以要花很多時間把事情說得清清楚楚。」但即使「斷背山」很感人，還是被很多人覺得開場太長，李安很無奈：「前面沒那麼長，後面怎能那麼感動。」

黃修平導演好奇「喜宴」拍出壓抑，這是自覺的人生體會？李安表示他是其實是「理性與感性」才發覺有這議題，他笑說「壓抑大概是因為自己是Nice Guy，希望妥協與平順自然就會壓抑！」現場爆笑。但他亦表示「不能一直壓抑，觀眾不見得會期待你進步，你要跟觀眾的期待心理去搏鬥。」他再度舉例前作壓抑經驗，「忍受失敗、嘲弄與打擊，不成功是很難受的事情。就像宗教領袖形象破滅不再被大家跟隨。」他又笑說65歲可以退休了，但要繼續下去就要去挖掘，面對不同新的挑戰。

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