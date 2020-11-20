追悼張毅 楊惠姍催淚情信曝光 林青霞跨海寄花籃

金馬名導張毅的追思會上，曝光多張他與楊惠姍的幸福照片。記者陳建嘉攝

金馬獎最佳導演 、「琉璃工房」創辦人張毅 於1日清晨病逝，享壽69歲，「永遠沒有來不及的愛」追思會上，不少藝文界名人到場悼念，不僅張毅女兒張源為父親致詞緬懷，遺孀楊惠姍為他所寫的最後一封家書，並用「爸爸」稱呼丈夫張毅，用詞感人真切，對張毅的離去表明極為不捨。

楊惠姍在這封情信裡難過表示，「這段時間整理我們的照片，你不是在旁邊看著我，我一面看一面哭，再也不會有這個畫面了，雖然大家都會說，他還是在妳旁邊看著妳，在妳背後陪著妳，但是就是不一樣啊，我再也摸不到你，我想抱你親你啊」，文字一出搭配「玉卿嫂」抒情配樂，令追思會現場不時出現啜泣聲。

楊惠姍最後也在這封信向張毅告別，「爸爸，謝謝你，謝謝你讓我知道人生的意義是什麼，謝謝你，讓我的人生這麼不一樣，爸爸原諒我還是說得不好，爸爸，現在是『燈開著，而你不在』」，最後則曝光兩人的感性合照，相當動人。

家屬、琉璃工房在佛光山台北道場為他舉辦「永遠沒有來不及的愛」追思紀念會，包括李行、王童、侯孝賢以及朱延平等影人皆有到場悼念，與張毅遺孀楊惠姍交情甚篤的華人巨星林青霞，人在香港無法前來，但一早就在微博 致哀，並送花籃致意。

林青霞曾與楊惠姍合作「紅粉兵團」、「慧眼識英雄」等片，兩人交情甚篤，林青霞一早就在微博發文悼念：「我跟江青藉此追悼、緬懷導演和藝術家張毅，也期盼惠姍能夠節衷，勇敢面對並保重自已。」盼望好友能早日走出傷痛。