我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

30分鐘內有結果！FDA授權首個新冠居家快篩檢測

「濟公」導演鄭少峰 急性腦梗塞病逝

記者楊起鳳／綜合報導
連續劇「濟公」導演鄭少峰因急性腦梗塞過世。（本報系資料照片）
連續劇「濟公」導演鄭少峰因急性腦梗塞過世。（本報系資料照片）

2020年演藝圈又走一人！執導過「神機妙算劉伯溫」、「土地公傳奇」、「濟公」等數十部台灣電視劇的資深導演鄭少峰，日前因急性腦梗塞過世於三軍總醫院，享壽76歲。

鄭少峰老婆小霖表示，導演身體一直很好只有高血壓，平日都以藥物控制，但10日下午發現他因右手不能動加上嘴巴無法說話緊急送往三軍總醫院，經過七天搶救無效離世。

曾與他合作過的藝人及幕後人員均暱稱他為二毛導演，當天臉書上一片哀悼，和他合作過多次的藝人鄭志偉曾赴醫院探望，透露導演最後是安詳離世。和他合作超過30年的導演黃仲裕也表示，兩人曾在橫店拍戲時相遇，如今卻天人永隔，不勝唏噓，希望二毛哥一路好走。

曾演多部古裝戲後轉行當導演的鄭少峰，在圈內頗為知名，過去執導過多部作品，也曾赴對岸工作，他對濟公題材格外有興趣，執導超過1000集以上的「濟公」，因此他篤信濟公，而濟公師父農曆10月3日得道，鄭少峰導演也於農曆10月3日離世，有諸多巧合。他的夫人小霖表示，鄭少峰是突然腦部中風，因為腦部血塊過大，曾以溶血栓劑搶救無效，後送進加護病房搶救最終仍過世，但走時安詳沒有痛苦，她希望曾合作過「濟公」的友人們都能來送他最後一程。

導演 高血壓 台灣

上一則

超大方！庫隆尼證實 曾送14摯友每人1個百萬現金皮箱

下一則

林志穎曬幸福家庭照 老婆被指是心機女

延伸閱讀

黃景瑜騷擾吳謹言？導演：別斷章取義

黃景瑜騷擾吳謹言？導演：別斷章取義
金像獎影片「金都」 世網讀者免費看

金像獎影片「金都」 世網讀者免費看
Netflix要翻拍「水滸傳」！日本人導演 未來主義改編

Netflix要翻拍「水滸傳」！日本人導演 未來主義改編
和裘莉拍片太痛苦？「古墓奇兵」導演因此好幾年不導戲

和裘莉拍片太痛苦？「古墓奇兵」導演因此好幾年不導戲

熱門新聞

「愛的迫降」讓玄彬和孫藝珍成為螢幕情侶。（取材自豆瓣電影）

死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？

2020-11-16 02:29
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 圖／摘自李連杰IG

李連杰20歲女兒側面照曝光 竟遭酸「不如媽媽利智」

2020-11-13 17:25
張藝興被爆只有中學學歷。（取材自微博）

張藝興採訪答非所問 網友挖出只有「中學學歷」

2020-11-14 02:20
刑嘉倩做書架送給林青霞。（取材自微博）

被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…

2020-11-17 02:25
心美公開爸爸木村拓哉的私房照片。摘自IG

木村拓哉過生日遭兩女兒聯手出賣 老婆只敢這樣做

2020-11-13 11:53
謝娜將退出「快樂大本營」？有網友點名沈夢辰將是接位人。(取材自微博)

謝娜微博認證露餡 18年「快樂大本營」交棒？

2020-11-09 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年