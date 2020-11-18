「濟公」導演鄭少峰 急性腦梗塞病逝

連續劇「濟公」導演鄭少峰因急性腦梗塞過世。（本報系資料照片）

2020年演藝圈又走一人！執導過「神機妙算劉伯溫」、「土地公傳奇」、「濟公」等數十部台灣 電視劇的資深導演 鄭少峰，日前因急性腦梗塞過世於三軍總醫院，享壽76歲。

鄭少峰老婆小霖表示，導演身體一直很好只有高血壓 ，平日都以藥物控制，但10日下午發現他因右手不能動加上嘴巴無法說話緊急送往三軍總醫院，經過七天搶救無效離世。

曾與他合作過的藝人及幕後人員均暱稱他為二毛導演，當天臉書上一片哀悼，和他合作過多次的藝人鄭志偉曾赴醫院探望，透露導演最後是安詳離世。和他合作超過30年的導演黃仲裕也表示，兩人曾在橫店拍戲時相遇，如今卻天人永隔，不勝唏噓，希望二毛哥一路好走。

曾演多部古裝戲後轉行當導演的鄭少峰，在圈內頗為知名，過去執導過多部作品，也曾赴對岸工作，他對濟公題材格外有興趣，執導超過1000集以上的「濟公」，因此他篤信濟公，而濟公師父農曆10月3日得道，鄭少峰導演也於農曆10月3日離世，有諸多巧合。他的夫人小霖表示，鄭少峰是突然腦部中風，因為腦部血塊過大，曾以溶血栓劑搶救無效，後送進加護病房搶救最終仍過世，但走時安詳沒有痛苦，她希望曾合作過「濟公」的友人們都能來送他最後一程。