被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…

刑嘉倩做書架送給林青霞。（取材自微博）

66歲的林青霞16日罕見更新微博 ，「2020年我給自己的生日禮物是我的新書「鏡前鏡後」，很髙興大陸、香港和台灣 都能在我生日這天同時推出」，並分享大女兒邢嘉倩的孝心，「今年她親手用木頭做個書架，悄悄的把我三本書『窗裏窗外』、『雲去雲來』和『鏡前鏡後』夾在書架裡」，更說老公和三個女兒談到「你媽寫了三本書，將來說不定拿個諾貝爾 文學獎回來」。

之前有一說林青霞拿了20億港幣（約2.57億美元）贍養費逍遙恢復單身，如今林青霞出版新書，特別在微博發文宣傳，還罕見提到邢李㷧，粉碎婚變謠言。

邢嘉倩曾公開表白林青霞是世上最棒的繼母，兩人感情深厚眾皆知。而今年生日，邢嘉倩送上一份特別的生日禮物給林青霞，讓林青霞感動稱「非常有心」。

林青霞透露，邢嘉倩今年親手做了木頭書架，悄悄把她過往寫的書與今年推出的新書「鏡前鏡後」夾在書架裡，然後放在餐桌轉盤上，二女兒邢愛林還為轉盤中心布置了花朵，三女兒也對媽媽愛的告白，讓她相當感動。

林青霞描述邢嘉倩的手工書架別具心意，因為她屬馬，所以邢嘉倩特別在左邊刻了一隻馬頭。林青霞透露，大女兒其實對馬頭刻出來的成果不滿意，但她覺得非常清秀和有藝術性，「我跟她説我會一輩子珍藏，將來每寫一本書就加進一本，希望這隻馬頭越拉越寛，越拉越寛。」

此外，林青霞還透露今年生日祖孫三代齊聚，4歲的小孫女孩為她做了生日蛋糕，感受滿滿幸福的她也將這份喜悅與大家分享，表示「希望所有的人都過得幸福健康快樂」。

林青霞時隔6年再發文，有粉絲直呼半夜醒來看到林青霞的文章，還以為自己眼花，林青霞還回覆了該粉絲，幽默說道：「再做一個夢，夢裡青霞給你發微博。」