黃少谷娶林采薇 伴郎伴娘團強大

黃少谷(右)與老婆Yumi日前宴客，席開30桌。(圖：韓國藝匠提供)

黃少谷（少少）今年6月以自創歌曲「天堂的證明」，向交往一年多的女友天氣女孩成員林采薇（Yumi）求婚成功，並已登記完婚，日前於台北宴客，席開30桌；黃少谷被好友猛虧「上輩子做很多善事才能娶到采薇這位美嬌娘」，老婆整晚換了3套婚紗，他一見第一套就讚嘆：「我老婆真的好美！」

黃少谷身為強辯樂團主唱，昔日樂團夥伴與老婆所屬的天氣女孩也在婚宴上合體，瞬成組合回憶殺！並由Gino、夏語心、康茵茵等擔任伴郎伴娘團，其他賓客還包括「大時代」同劇組演員和五熊、董事長樂團等圈內好友。表哥五月天的怪獸因工作缺席，但送上紅包，至於多大包？黃少谷笑說：「真的不清楚，可能要等婚禮完看禮金簿才會知道，但獸哥的心意我真的都很感恩！」

而同樣傳出喜事的新加坡 歌手潘嘉麗，今年2月24日和音樂製作人游政豪登記成婚，成為台灣 媳婦，2人最近將宴客，日前釋出婚紗，並公布新單曲「謝謝你」上線，由她包辦詞曲創作、老公擔任配唱製作，展現夫妻倆的琴瑟和鳴。

她說：「交往到結婚是閃婚，但我喜歡這樣的感覺。Roger（老公）很有種，那麼快的認定我，讓我覺得很浪漫又很實在。」婚禮將至，她飲食忌澱粉和糖分，又苦笑：「天天拍戲滿檔與發行新歌！沒有停過！忙碌就是運動！」